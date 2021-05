Angajații unui cabinet veterinar din Iași au cerut ajutorul pe Facebook: “Această doamnă a luat un motan, nu știm ce intenții a avut”

O doamnă din Iași a devenit vedetă pe Facebook după ce a fost filmată în timp ce a luat un motan care aparține unui cabinet medical veterinar. La scurt timp după ce angajații și-au dat seama ce întâmplare, ei au făcut câteva capturi la imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au cerut ajutorul internauților.

Pisoiul este mascota cabinetului medical veterinar din fața căruia a fost luat de femeia roșcată, însă, din când în când el are acces afară.

“Avem rugămintea să ne ajutați să o găsim pe această doamnă care a luat un motan din fața cabinetului, fără ca nici măcar să ne întrebe. Acest lucru să întâmplat pe 29.05.2021, în jurul orei 10:13, pe stradă Petre Țuțea nr.25. Nu știm ce intenții a avut această doamna și nu vrem că motanul să ajungă pe mâini rele”, sunt rândurile așternute pe pagina de Facebook Cabinet Medical Veterinar Dr. Drugu Tatiana.

Mesajul emoționant se încheie cu numărul de telefon la care persoanele care o recunosc pe femeie pot să sune, dar și cu speranța că felina va fi găsită teafără.

“Dacă aveți detalii ne puteți sună la 0740.313.228. Vă mulțumim și sperăm să îl găsim și să fie bine”, au mai scris angajații cabinetului veterinar pe pagina lor de Facebook.

Postarea s-a viralizat și a strâns o mulțime de reacții: “Doamna a mai fost văzută lângă tomberoanele de lângă Cimitirul Buna Vestire din CUG. Nu vreau să menționez ceva greșit, însă, părea că are probleme psihice”, “Poate a crezut că e al străzii și l-a salvat”.

“Se vede foarte clar cu câtă iubire întâmpină motanul. Sigur are grijă de el. Desigur, sunt de acord cu procedurile, dar dacă îl găsiți la doamnă și e în siguranță, și îl iubește, lăsați-l la ea. (…) se vede clar că are are intenții bune, cum nu puteți vedea asta? 😭L-a luat cu foarte multă iubire 😘 poate ne aduceți update-uri” este mesajul lăsat de o doamnă care a povestit că și ea a luat un pisoi de pe stradă, însă, înainte să îl păstreze, a publicat poze cu el pe diferite grupuri cu animale pierdute, însă, nimeni nu i-a scris că îi aparține.

