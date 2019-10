ANM a modificat prognoza. Vine iarna în România?!

Temperaturile scad din ce în ce mai mult la primele ore ale dimineții, iar meteorologii au emis mai multe avertizări nowcasting referitoare la fenomene specifice acestei perioade. Mai multe zone ale țării sunt afectate de ceață și, mai ales, burniță. Acesta este primul semn că iarna se apropie, încetul cu încetul. Toate informațiile referitoare la intervalul de valabilitate al codurilor galbene, precum și fenomenele vizate sunt prezentate mai jos.

Și Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că, la această oră – pe autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 350 – 369, între localităţile Simeria şi Deva, judeţul Hunedoara – traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 100 de metri. Tot în condiţii de ceaţă densă se circulă şi pe autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, unde vizibilitatea este scăzută sub 200 de metri. Între localităţile Feteşti (judeţul Ialomiţa) şi Cernavodă (judeţul Constanţa), vizibilitatea este, pe alocuri, sub 50 de metri.

Cod galben – valabil de la: 17-10-2019, ora 6:00, până la: 17-10-2019, ora 10:00

Zone vizate:

– Județul Bacău: Bacău, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Blăgești, Cleja, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Răchitoasa, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;

– Județul Botoşani;

– Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Români, Icușești, Bahna, Secuieni, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Stănița, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Văleni, Bira, Poienari;

– Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Mera, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Slobozia Ciorăști, Corbița, Broșteni, Bordești, Boghești, Obrejița;

– Județul Iaşi.



Se va semnala: local – ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m. Fenomene asociate: burniță. Observații: Fenomenul se va extinde treptat în zona avertizată.

Cod galben – valabil de la: 17-10-2019, ora 4:00, până l : 17-10-2019, ora 10:00

Zone vizate:

– Județul Brăila;

– Județul Ialomiţa;

– Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Gălbinași, Balta Albă, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Ghergheasa, Scutelnici, Boldu, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Robeasca;

– Județul Călăraşi;



Se va semnala: ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Fenomene asociate: trecător burniță. Observații: fenomenul va fi în extindere.

Cod galben – valabil de la: 17-10-2019, ora 4:00, până la: 17-10-2019. ora 10:00

Zone vizate:

– Județul Galaţi;

– Județul Vaslui;



Se va semanala: local – ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m și izolat sub 50 m. Fenomene asociate: burniță. Observații: Fenomenul se va extinde treptat in zona avertizată.

Cod galben – valabil de la: 17-10-2019 ,ora 3:00, până la: 17-10-2019, ora 9:00

Zone vizate:

– Județul Tulcea;



Se va semnala: ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Notă: Avertizările și atenționările meteorologice se actualizează în funcție de durata și gravitatea fenomenelor prognozate. Informările meteorologice se emit în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate au potențial de a deveni temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă. Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.