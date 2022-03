Anna Lesko parcă nu mai are liniște! Își tot caută jumătatea, dar, se pare, nu are tocmai succesul scontat! Cluburile sunt atracția, de acolo și-ar alege, doar că „vânătoarea de barosani” nu-i iese deloc. Supărată, obosită de atâta ”colindat”, deh, are și ea o vârstă, și-a alinat durerea într-o imensă porție de hamburgeri, ”asezonată” cu renumiții cartofi prăjiți! CANCAN.RO vă prezintă imaginile.

Anna Lesko a bifat deja „borna” 40, își cere și ea ”jumătatea”, una perfectă din toate punctele de vedere, dar lozul câștigător stă, undeva, la cutie, se lasă greu extras. Anușka nu ”dezarmează”, tot caută… Speranța moare ultima! Cluburile, principalul „teren de vânătoare”, acolo unde cântăreața ia în cătare barosanii.

CANCAN.RO vă prezenta, de altfel, un astfel de episod, atunci când Anna îl ochea pe afaceristul Roland Rovența, în Nuba. S-a dezlănțuit în club cu mișcări erotice, doar, doar milionarul își va roti privirea către ea. Eșec, în acea seară (Vezi AICI detalii).

Anna Lesko a obosit! Vânătoarea de barosani s-a finalizat cu hamburgeri și cartofi prăjiți

Anușka a continuat. Dar tot singură e ”fosta” lui Irinel și, obosită și supărată, după încă o noapte istovitoare de stat la pândă, a ”lovit” la fast-food. Un kilogram de hamburgheri și mulți, mulți cartofi prăjiți. Asta și-a comandat vedeta, apoi s-a pus pe treabă. Încet, dar sigur, hamburgerii și cartofiorii s-au topit în gurița Annei. A „ras „tot și, probabil, a doua zi urma să ia de la capăt, cu forțe proaspete, vânătoarea de barosani, un nou episod al serialului început nu cu mult timp în urmă.

Are, însă, atuurile ei, care, probabil, într-o zi o vor ajuta să izbândească. De altfel, pe Instagram, cântăreața face show și este apreciată. Cu un trup perfect, pe care însă cu multă trudă îl întreține, Anna își lasă admiratorii fără cuvinte. Într-una dintre postări, artista a arătat tot! Sprijinită pe balustrada balconului, Anna Lesko a pozat provocator, cu un capot ”aruncat” pe ea, dar care nu a acoperit chiar tot.

Bustul a avut parte de admirația internauților, care au descoperit că nu poartă lenjerie intimă. Dar ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, iar nota generală pe care frumoasa cântăreață a primit-o s-a apropiat de 10.

