Anna Lesko a încins atmosfera într-un club de pe litoral! Vedeta şi-a făcut apariţia într-o rochie transparentă

La 43 de ani, Anna Lesko arată impecabil şi reuşeşte de fiecare dată să atragă toate privirile atunci când iese în public. Seara trecută, CANCAN.RO a întâlnit-o din nou pe celebra şatenă într-un club de fiţe de pe litoral. Vedeta a făcut show în faţa sutelor de oameni prezenţi alături de Loredana Groza. Imaginile vorbesc de la sine!

Timpul trece, însă Anna Lesko pare ca a găsit secretul tinereţii fără bătrâneţe. Deşi nu nu mai e puștoaica de altă dată şi nu mai iese atât de des în cluburi, atunci când o face vedeta se distrează la fel ca la 20 de ani!

Pentru că oficial s-a dat startul petrecerilor la mare, Anna Lesko nu a putut sta departe, iar pariția ei a întors, ca de obicei, toate privirile. CANCAN.RO a surprins-o pe şatenă la Fratelli în timp ce îşi unduia trupul, lasciv pe melodiile Loredanei Groza. Cunoscuta cântăreaţă a întreţinut atmosfera întreaga seară, ba chiar la un moment dat i-a cerut ajutorul colegei sale de breaslă pentru a anima atmosfera. Mai exact, blondina i-a oferit microfonul Annei Lesko, iar aceasta a demonstrat în faţa tuturor că o recomandă şi talentul, pe lângă calităţile fizice evidente.

Însă, cu siguranţă acest moment a fost uitat rapid de masculii din club care erau atenţi cel mai probabil la ţinuta vedetei extrem de sexy. Anna Lesko a purtat o rochie neagră, mulată, cu spatele gol, destul de transparentă care i-a pus în valoare formele apetisante. Pe lângă acest aspect, mișcările parcă desprinse din filmele pentru adulţi au reuşit să îi facă pe bărbaţi nu numai să roiască în jurul său, dar şi să dea frâu liber celor mai necurate gânduri.

Petrecerea a durat până în zori, însă Anna Lesko nu a dat semne de oboseală!

Cum se întreţine Anna Lesko

Anna Lesko poate fi oricând confundată cu o puștoaică, iar recent în cadrul unui interviu a dezvăluit secretul siluetei sale. Fosta concurentă din cadrul emisiunii „Ferma” a mărturisit ce anume mănâncă, dar și la ce bunătăți a renunțat pentru a se menține în formă.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât.

Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”, a declarat Anna Lesko pentru Viva!

Sursă foto: Instagram