Anna Lesko, fără lenjerie intimă? Artista a încins mințile admiratorilor

Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale vedete din showbiz-ul autohton, chiar dacă a trecut de mult de 20 de ani, artista nesfiindu-se să apară în ipostaze senzuale pe rețelele de socializare.

Recent, pe contul său de Instagram, Anna Lesko a postat câteva fotografii în care apare mai mult dezbrăcată, trupul său este fiind acoperit doar de o bluyă albă, cu mâneci bufante, în timp ce zona intimă este camuflată de o pălărie, sub care se pare că niciun alt articol vestimentar nu mai există.

Admiratorii vedetei au apreciat imediat imaginea, iar comentariile acestora nu au întârziat să apară:

”Superbă, frumoasă, cool eleganța și rafinament. Super style Anna Lesko”.

”Îmi rupi inima prințesă ❤️”

”💎 S U P E R B A ! 💎”, acestea fiind doar câteva dintre comentariile fanilor.

Anna Lesko, despre despărțirea de DJ Vinnie

Anna Lesko se despărțea de DJ Vinnie, după o relație de opt ani, în urma căreia a apărut minunăția de băiețel, Adam. „El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărţit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus”, a povestit frumoasa cântăreață, într-o emisiune tv.

În ceea ce priveşte o viitoare relaţie, vedeta a mărturisit că nu va mai ajunge în faţa altarului pentru că nu crede în căsătorie. „Nu cred în căsătorie. Altădată, în alte vremuri, era ceva interesant poate. În afară de capitolul religios, eu nu văd ce rost are alianţa asta în ziua de azi, când femeile muncesc la fel de mult ca şi bărbaţii şi câştigă chiar mai mulţi bani”, a mai adăugat artista.

Sursa foto: Arhiva Cancan, Istagram