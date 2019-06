Anna Lesko, fotografiată dezbrăcată, în timp ce făcea duș. Imaginile au fost făcute publice astăzi

Anna Lesko este una dintre cele mai dezinhibate artiste din showbiz-ul românesc, fiind recunoscută pentru ipostazele provocatoare în care se pozează. Nu doar că se fotografiază, dar împărtășește și cu prietenii virtuali imaginile incitante, iar privitorii sunt încântați când văd postările artistei.

Recent, cântăreața s-a lăsat fotografiată în timp ce făcea duș. Îmbrăcată într-un costum de baie galben, din două piese, Anna Lesko a făcut publică imaginea provocatoare pe Internet. “Un foc, un dus rece, am mai vazut d-astea”, a scris artista la fotografia postată. Fanii au rămas fără grai, însă “au găsit puterea” să îi transmistă câteva cuvinte de laudă “Sub dus cu sutien îti este frig la țâțe/ Mereu tanara si frumoasa si fff sexy/ o femeie hot ca Anna Lesko nu vedem in fiecare zi/ Superbă și grațioasă“, sunt doar câteva dintre comentariile primite de la fani.



”Eu fac dragoste cu tatăl copilului meu cu aceeași poftă”