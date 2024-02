Anna Lesko i-a făcut instructajul lui Dani Oțil înainte de căsnicia cu Gabriela Prisăcariu: ”M-a apucat de obraz și a zis: consider că te-ai antrenat cu mine!”

Din 5 februarie, Antena 1 anunță difuzarea emisiunii „Power Couple”, proiect la care s-a muncit din greu. Prezentator este nimeni altul decât Dani Oțil, care a oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Gazda show-ului furnizează informații valoroase din culisele producției ce își propune să cucerească tronsonul prime time!

După 16 ani de Neatza și peste 15.000 de ore petrecute live pe micile ecrane, Dani Oțil admite că i-a fost greu fără colegul Răzvan Simion. Mai mult, host-ul povestește cât de tare s-a implicat în empatizarea cu poveștile concurenților, care au ajuns să îl consume teribil.

( NU RATA: COSMIN NATANTICU, LA UN PAS SĂ RENUNȚE LA POWER COUPLE! A URLAT LA CEI DIN JUR ȘI… IMAGINILE AU „SCĂPAT” DE LA MONTAJ. „OPREȘTE-L!” )

„Power Couple”, emisiunea prezentată de Dani Oțil, va fi difuzată la Antena 1, din 5 februarie

CANCAN.RO: Cât de tare te-a impactat experiența „Power Couple”, fiind și un prim sezon la care s-a muncit mult, a fost și pe umerii tăi o responsabilitate ca host?

Dani Oțil: Ca proiect de televiziune, în sine, a fost simplu. E un concurs, cu reguli, am o echipă de producție tun, oamenii mi-au dat la mână tot ce trebuia să știu, n-a fost foarte complicat. Latura umană a acestui concurs a pus presiune mare pe mine. Am descoperit povești ale unor oameni cu care m-am identificat. Unele m-au făcut să râd, altele m-au făcut să mă emoționez. Am fost și toți departe de casă, de copii, deci dacă mă întrebi cum m-a impactat, în Malta sunt foarte multe epave, ei au fost tot timpul în mijlocul unor războaie. Exact ca Insula Malta, eu am fost prins la mijlocul unor bătălii cu sau fără voia mea. Uneori m-am implicat, alteori am încercat doar să stau. Dar m-am întors o epavă emoțională, a fost greu.

( CITEȘTE ȘI: PANICĂ LA ANTENA 1! IMAGINILE AU “SCĂPAT” DE LA MONTAJ! PRIMELE ȘI SINGURELE FILMĂRI DE PE PLATOURILE “POWER COUPLE”! )

Dani Oțil: „Fără Răzvan m-am cam … pe mine!”

CANCAN.RO: Mai simți presiune în momentul în care ți se propune acest gen de proiect?

Dani Oțil: Îmi aduceam aminte, uitându-mă la primele episoade pentru montajul de teaser, că în primele două trei zile știam cam ce am făcut, dar eram ca medicul la primele operații. Doar că n-am fost mâna a doua, trebuia să fiu mâna întâi. Și eu sunt convins că mulți profesioniști se uită și zic «hai, mă, că așa e la început». Corect, dar bine dracu că n-a trebuit să operez. Primele două zile au fost semi-dezastru. Am ținut o coerență, un fir epic, dar îmi fugea gândul la o mie de lucruri. Filmam într-o fermă și auzeam sunetele purceilor, mă întrebam «oare se aude și pe post?!». Aveam o mie de gânduri ciudate. Și da, te gândești dacă nu cumva e un eșec. Dar e bine să te gândești la asta nu în timp ce „operezi”.

CANCAN.RO: Dar a fost vreun moment în care te-ai îndoit de capacitățile tale?

Dani Oțil: Am făcut 16 ani de Neatza, cu peste 15.000 de ore de live. Deci dacă mă întrebi dacă mă îndoiam, când sunt cu Răzvan pe scenă sau la evenimente foarte grele. Prezentăm și evenimente de business, vin doctori, oameni politici, lăutari, nu ne dăm înapoi, noi luăm banii de la oricine, nu ne băgăm în lumea politică. Dar oameni politici mai prezentăm. Când nu sunt cu Răzvan, îmi lipsește prima plasă de siguranță și trebuie să recunosc că m-am cam … pe mine. Dar da, fără Răzvan m-am cam … pe mine.

( ACCESEAZĂ ȘI: DUPĂ CE L-A FĂCUT CEL MAI ANTIPATIC COLEG, RĂZVAN SIMION ÎI DĂ REPLICA LUI DANI OȚIL, ÎNTR-UN INTERVIU SAVUROS: ”AI SCOS-O PE NEVASTĂ-TA LA FILM PE BANII LUI CODIN!” )

Dani Oțil divulgă, cu umor, cum reacționează soția când îi ascultă poveștile amoroase din trecut

CANCAN.RO: Cum reacționează soția la poveștile tale din podcasturi, cu escapade care s-au și prescris?

Dani Oțil: Soția mea e un om inteligent, că de aia am luat-o. Dar trebuie să înțeleagă că am și 12 ani de viață în fața ei, deci o experiență bogată. Pe mine m-a învățat Anna Lesko o vorbă, când făceam glume la televizor, că este feblețea mea. Și într-o emisiune, Răzvan îi zice >. Și Anna, care e un bun profesionist, noi am avut o prietenie și am colaborat mult la TV pe tema asta, a fost o poveste frumoasă, inventată. M-a apucat de obraz și a zis >. Și soția a preluat vorbele astea. Dar da, ultima dată ea și alte soții ne-au întrebat, în grup, dacă avem trecute în telefon, în continuare, femei cu nume de service auto!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.