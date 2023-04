Se cunosc deja cuplurile care în luna iunie se vor aventura într-o nouă ediție a show-ului de supraviețuire, America Express. Prin acestea se numără și câteva familii celebre, care vor renunța la confortul de acasă pentru a trăi probabil experiența vieții lor. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Nici nu s-a stins încă ecoul ediției a 5-a a show-ului America Express, Drumul Împăratului, câștigat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care în finală le-au învins pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu, și alte cupluri celebre se pregătesc să plece în luna iunie în aventura vieții lor. Printre primele vedete care au acceptat provocarea, pe lângă Tavi Clonda și Gabriela Cârstea se află și Roxana Ciuhulescu și soțul său, Silviu Bulugioiu.

Va participa la America Express alături de soț

Contactată pe marginea acestui subiect, vedeta cu cele mai lungi picioare din România a evitat să confirme sau să infirme informația CANCAN.RO. Aceasta nu a ascuns însă faptul că la un astfel de show nu ar pleca însoțită decât de soțul său, Silviu Bulugioiu și că nu o sperie faptul că va trebuie să mănânce fel de fel de insecte.

„Fiecare face câte un compromis în momentul în care se duce la o asemenea emisiune. Dacă aș merge la un show gen America Express, m-aș duce doar cu soțul meu. Nu cu altcineva. Cu siguranță aș face față”, ne-a spus Roxana Ciuhulescu.

Și-a schimbat impresia față de CRBL

Deși e angajată în Ministerul Tineretului și Sporturilor, vedeta a participat în urmă cu mai bine de un an și la show-ul celebru de la postul rival, PRO TV. Ea a fost nevoită însă să plece de la Survivor din cauza unei accidentări de pe urma căreia a avut luni bune de tras și după întoarcerea în țară. Cu ocazia acestei emisiuni, Roxana și-a schimbat radical poziția față de CRBL, cu care a avut dispute aprinse în săptămânile petrecute în Republica Dominicană.

„Nu am fost vreodată prieteni, deși aveam o anumită stimă pentru el, ca artist. În fiecare an îi ziceam de ziua lui. Acum a fost recent aniversarea sa. Dar nu i-am mai făcut urări”, ne-a mai spus vedeta.

„Mi-e dor de televiziune”

Totodată, Roxana Ciuhulescu nu ne-a ascuns faptul că îi e dor de televiziune. Ea s-ar întoarce din nou pe sticlă, la ani distanță de când a prezentat emisiunea PRO Motor de la PRO TV:

„M-aș întoarce oricând, mi-e dor de televiziune. Mi-ar plăcea o emisiune sport, auto sau de divertisment”.

„N-am fost cu ei la niciun casting”

Deși este mama a doi copii, Ana, din căsnicia cu Mihai Ivănescu și Cezar, băiețelul pe care-l are cu Silviu Bulugioiu, Roxana nu-și face grijă în privința acestora. Ea știe că ei rămân pe mâini bune. Asta pentru că mama sa o ajută mereu când are nevoie. Vedeta a evitat tot timpul să-și expună copiii în lumina reflectoarelor. Și nici nu are de gând să facă asta în viitorul apropiat.

„E și mama care stă cu ei, atunci când suntem plecați. Sunt de principiul că nu vreau să-mi folosesc copiii în filmări. Copilăria lor trebuie să rămână copilărie. Ai mei nu sunt mai cu moț decât alții. N-am fost cu ei la niciun casting. Ei trebuie să-și aleagă ceea ce vor”, a adăugat Roxana Ciuhulescu.

