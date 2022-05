Roxana Ciuhulescu, despre fostul soț, la cinci ani de la divorț. “S-a recăsătorit cu o japoneză, chiar de ziua mea” + Ce relație are afaceristul cu fiica lor

Roxana Ciuhulescu (43 de ani) a făcut dezvăluiri despre Mihai Ivănescu, bărbatul de care a divorțat în urmă cu cinci ani. În cel mai recent interviu, prezentatoarea TV a mărturisit că omul de afaceri și-a refăcut viața, recăsătorindu-se.

În 2017, Roxana Ciuhulescu a divorțat, după zece ani de mariaj, de Mihai Ivănescu. La momentul respectiv, s-a zvonit că afaceristul s-ar fi cuplat cu o femeie de origini japoneze. Despre relația cu fostul soț, fosta concurentă de la Survivor România 2022 a decis să vorbească abia acum, dezvăluind că acesta a ales să se recăsătorească chiar de ziua ei.

“Noi n-am mai avut niciun fel de discuție până anul trecut, în august, când am reuşit s-o conving pe Ana (n.r. – fata lor) să se vadă cu el, după trei ani de la divorţ. Din fericire, s-a reapropiat de el, au fost şi într-o primă vacanță, doar ei doi. Şi Mihai s-a recăsătorit între timp cu o japoneză, chiar de ziua mea, în 2018. Chiar m-am bucurat că și-a refăcut viața. Nu au copii, dar el mai are un băiat dintr-o căsătorie anterioară, care are 20 de ani”, a spus Roxana Ciuhulescu, potrivit okmagazine.ro.

Roxana Ciuhulescu are o fiică împreună cu fostul soț, Mihai Ivănescu

Totuși, Roxana Ciuhulescu este mulțumită că, în prezent, Ana, fiica pe care o are împreună cu Mihai Ivănescu, își vizitează tatăl

“Cred că este o evadare pentru ea, pentru că acolo este răsfăţată, i se fac toate poftele și e ca o fugă de-acasă. Acum e mare, are 14 ani”, a mai adăugat ea.

Și ea s-a recăsătorit după divorț. “Ne dorim căminul nostru”

Între timp, Roxana Ciuhulescu s-a căsătorit cu Silviu Bulugioiu, la adresa căruia are numai cuvinte de laudă. Mai mult, cei doi urmează să se mute în propria locuință. Împreună au un copil, un băiețel.

“În primul rând, ne-am săturat să stăm cu chirie și ne dorim căminul nostru. M-a distrat că, după ce m-am întors de la «Survivor», mulţi au scris că-mi iau casă cu banii de acolo. A fost o sumă frumușică, dar eu am stat acolo doar două săptămâni și jumătate”, a completat prezentatoarea TV.

