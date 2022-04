Roxana Ciuhulescu a trecut prin momente cumplite în Republica Dominicană, unde s-a accidentat extrem de grav la picior, semn că experiența Survivor nu i-a priit. Fosta copertă Playboy încă se reface după intervenția chirurgicală, însă instinctul nu a înșelat-o. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, vedeta recunoaște că, înainte să decoleze către țările calde, ajunsese chiar în punctul de a născoci scuze, doar-doar să nu plece de lângă cei dragi.

Aventura „Survivor” s-a încheiat extrem de rapid pentru Roxana Ciuhulescu, consacrată în rândul masculilor atât pentru cunoștințele automobilistice, cât și pentru lungimea picioarelor. Ei bine, se pare că cele care i-au adus notorietatea au fost și cele care i-au creat cele mai mari probleme fostei prezentatoare de la “Pro Motor”.

“Nu știam ce motiv să invoc!”

Roxana Ciuhulescu pare să-și fi găsit liniștea în sânul familiei, care a făcut și mai dificilă depărtarea de casă pentru vedetă. Fosta prezentatoare este mama unei fetițe de 14 ani, dar și a unui băiețel adus pe lume în anul 2018.

Absența din spațiul public a determinat-o, însă, pe cea obișnuită cu lumina reflectoarelor, să ia decizia de a pleca în Republica Dominicană, pentru lupta pe traseele de la “Survivor”. Departe de casă, vedeta pare să fi anticipat drama ce avea să vină, o accidentare la picior, care a ținut-o în competiție doar două săptămâni. Roxana Ciuhulescu dezvăluie chiar că ar fi căutat diverse motivații pentru a nu pleca în show-ul de la Pro TV, dar inevitabilul s-a produs.

“Pentru mine, «Survivor» a fost o experiență incredibilă. Trăgând acum linie și fiind liniștită după tot ce s-a întâmplat acolo, nu îmi pare rău nicio secundă că am fost acolo.

Am avut momente, recunosc, când am ezitat. Băteam în retragere și nu știam ce motiv să invoc, în așa fel încât să fiu credibilă. Însă cred că, dacă nu m-aș fi dus, aș fi regretat toată viața. Am zis că mai bine să îmi pară rău de ce am făcut, nu de ce nu am făcut. Și m-am asumat și m-am dus.

Că s-a întâmplat asta cu piciorul, asta este. Eu oricum îmi propusesem să merg șase-șapte săptămâni, dacă era după capul meu, dar cred că m-am supraestimat!”, ne-a declarat Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate.

“În momentul în care închideam ochii, îmi vedeam copiii!

Fosta prezentatoare de la “Promotor” vorbește despre provocările apărute în Republica Dominicană, dincolo de cele exprimate anterior de către concurenții care s-au plâns de epuizare, foame, sau condiții climatice extreme.

“Dorul de familie – asta m-a chinuit cel mai tare, de departe, adică aș fi putut îndura foamea, că am îndurat-o, este foarte greu, dar noi, femeile, suntem mai obișnuite cu foamea, mai ales cele care am făcut diete de-a lungul timpului.

Ăsta a fost aspectul cel mai greu pentru mine de îndurat, pentru că, emoțional, ajunsesem să fiu la pământ. Mi-era frică să mă culc, pentru că, în momentul în care închideam ochii, îmi vedeam copiii!”, a conchis fosta concurentă de la “Survivor”.

