Antonia, fotografie rară alături de verișoarele ei și mătușa sa! Cât de bine seamănă acestea cu artista

Antonia a petrecut de curând timp prețios alături de mătușa sa și verișoarele sale. La un moment dat, cântăreața s-a lăsat pozată alături de acestea și, desigur, alături de mama ei, iar fotografia rară a fost făcută publică. Mulți dintre internauți au remarcat cât de bine seamănă tinerele cu artista.

Antonia, fotografie rară alături de verișoarele ei și mătușa sa

În vârstă de 30 de ani, Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume. Și… se pare că genele bune au fost moștenite și de verișoarele din partea mamei sale. Denise Iacobescu are o soră, care e mamă a două brunete superbe. Recent, cele două s-au întâlnit, iar de la întrevedere nu au absentat comorile lor. Ele au vrut să imortalizeze momentul și s-au fotografiat împreună. Poza de album a fost postată de mama celebrei cântărețe pe contul său oficial de Instagram alături mesajul emoționant: “With my sister and our lovely daughters 💕 Family it’s all! My @antonia 4EVER YOUNG 🦋 (n.r.: Cu sora mea și fiicele noastre iubite. Familia este tot. Antonia mea. Pentru totdeauna tânără) #lifeafter50 #family #familyiseverything #makingmemories #52andfabulous #godismystrength #godismyrock #ownit#ageinggracefully #52andhappy #50newstart #ageless #overfifty #overfiftybeauty#ilovemyage #ilovemydaughter #ilovemysister”.

Denise Iacobescu are o relație foarte apropiată cu cei trei nepoți pe care îi are din partea unicei sale fiice: Antonia. Chiar dacă Maya a locuit mulți ani în Italia, la bunicii lui Vicenzo Castellano, bunica maternă a vizitat-o ori de câte ori a avut ocazia. Cu Dominic și Akim a petrecut însă mai mult timp, ea ocupându-se de cei mici atunci când Antonia și Alex Velea sunt plecați de acasă.

Antonia Iacobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Ce studii are, de fapt, Antonia! Alex Velea este olimpic pe lângă ea. Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.