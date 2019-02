Antonia, în lacrimi de fericire. Ce i-a cerut fiica ei când a vizitat-o din nou. Poza emoționantă cu Maya

Antonia se află în Italia la fiica pe care o are din mariajul cu Vincenzo Castellano și care este crescută de bunicii afaceristului italian. La scurt timp după ce frumoasa cântăreață și Maya s-au îmbrățișat, adolescenta i-a cerut un lucru mamei sale. La final, după ce i-a îndeplinit dorința, artista a avut lacrimi în ochi de fericire și a împărtășit momentul cu fanii ei.

Antonia, în lacrimi de fericire. Ce i-a cerut fiica ei când a vizitat-o din nou

Antonia a ajuns ieri în Italia, unde locuiește fiica ei și a lui Vicenzo Castellano și… la un moment dat Maya i-a cerut să îi facă unul dintre machiajele pe care vedeta și le crează uneori. Dorința adolescentei a fost îndeplinită, iar rezultatul… a fost impresionant. Copila este bucățică ruptă din Antonia. Nu doar vedeta s-a emoționat la așa imagine, ci și mii de oameni care au văzut poza cu Maya.

“Playing with make-up #littlebodybigheart (n.r.: Jucându-ne cu make-up #corpmicinimămare)❤️” este mesajul pus de Antonia în dreptul imaginii cu Maya machiată pe care a pus-o pe contul ei oficial de Facebook.

În timp ce unii dintre internauți au felicitat-o pe Antonia și i-au transmis ei și familiei sale gânduri dintre cele mai frumoase, au fost câțiva care au criticat-o pentru că și-a machiat fetița.

“Păi, este mai frumoasă ca fetița aceea rusoaică de o tot pun ăștia pe net și are titlul de cea mai frumoasă fetița de pe planetă. Fetita ta, Antonia, este mai ceva”, “Să-ți machiezi copilul de la vârsta asta, very smart (n.r.: foarte inteligent) ! Măcar faci like-uri”, “Superbă! Nu am cuvinte! Cât este de frumoasă! Mosteneste clar pe mamica 100 %”, “Sper că nu s-a dat cu fond de ten… e superbă, seamănă cu mama ei”, “Antonia, trebuie să fii mândră tare, ai niște băieti minunați, iar Maya este superbă!!!” sunt cinci dintre comentariile lăsate de fani.

Maya va împlini nouă anișori vara aceasta, mai exact pe 28 august.

Alex Velea și-a făcut tatuaj cu chipul fiicei Antoniei

Antonia a dezvăluit la începutul acestui an că Alex Velea și-a făcut un tatuaj cu chipul fiicei sale. Maya și “tatăl vitreg” au o relație foarte specială, potrivit mărturisirilor făcute chiar de frumoasa cântăreață. În plus, acest lucru s-a observat și în imaginile pe care cei doi iubiți le-au făcut publice atunci când au mers la ea în Italia.

“Ei au avut o chimie de la început. Maya fiind copil, știi cum sunt copii, simt oamenii, iar pe el l-a simțit un om bun și Alex la fel, este topit după copii și a fost ca și cum se cunoșteau deja. Și, recent, Alex și-a făcut un tatuaj cu fața ei și a fost ceva wow pentru mine, am rămas fără cuvinte”, a mărturisit Antonia cu lacrimi în ochi pentru jurnaliștii de la VIVA!.

Alex Velea a dezvăluit că regretă că nu a vizitat-o mai des pe “fiica vitregă“”, pentru că îi place la nebunie rolul pe care îl are. În plus, a subliniat artistul, Maya este destul de atașată de el. “Am fost de foarte multe ori, nu de atâtea ori de câte mi-aș fi dorit eu, pentru că mi-e foarte, foarte dragă și cred că sentimentul este reciproc. Când eram puști, nu-mi imaginam situația asta, dar acum, fiind pus în fața faptului împlinit, îmi place totul”, a povestit cântărețul în cadrul aceluiași interviu.

Antonia Iacobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.