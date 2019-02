Antonia și Roxana Vancea și-au dezvăluit… secretul intim! Avem fotografiile care “aprind” fanteziile oricărui bărbat

În trecut, în România, piercingurile au fost considerate multă vreme un subiect tabu, iar persoanele care purtau astfel de bijuterii erau catalogate ca fiind unele frivole. Vedetele din țara noastră, dar și cele de peste hotare nu au scăpat de această “etichetă” total neplăcută, iar mulți dintre oameni uitau pentru câteva momente de talentul lor atunci când observau la ele un piercing în buric, în limbă sau… în sfârcuri. În rândurile de mai jos, CANCAN.RO site-ul nr. 1 din România, vă prezintă un Top 30 vedete din România care au piercinguri – în imaginile surprinse de paparazzi, divele apar topless sau în costum de baie la mare, la diferite evenimente sau, pur și simplu, pe stradă.

(CITEȘTE ȘI: TOP 50 VEDETE DIN ROMÂNIA FOTOGRAFIATE ÎN CELE MAI ”RUȘINOASE” IPOSTAZE! CUM AU FOST SURPRINSE ANTONIA, ANDRA, ANDREEA MARIN, BIANCA DRĂGUȘANU, DANIELA CRUDU, DELIA, INNA ȘI OANA ZĂVORANU)

Tipuri de piercinguri preferate de vedetele din România

E drept, piercingurile în buric și cele în sept… au fost și s-au cam dus din preferințele vedetelor din țara noastră, însă, în urmă cu câțiva ani buni, cele dintâi erau la mare căutare, după cum veți observa în pozele de colecție realizate de paparazzii CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, și pe care le puteți vedea în galeria foto a articolului. În plus, și vremea piercingurilor în buze, în limbă sau cele dermale (aplicate sub primul strat al pielii) a apus… Cele care își mențin un strop de popularitate în România sunt piercingurile în sfârcuri, însă, în alte țări, acestea sunt purtate de multe vedete. (CITEȘTE ȘI: #10YEARCHALLENGE. CUM ARĂTAU ANDRA, GINA PISTOL SAU ANTONIA ÎN URMĂ CU 10 ANI. TOP 30 TRANSFORMĂRI ALE VEDETELOR DIN ROMÂNIA)

În urmă cu un an, au revenit la modă piercingurile în ureche. Desigur, ele nu au fost niciodată “uncool”, însă au fost eclipsate de cele în alte zone ale corpului. Iar asta nu e tot, au atras atenția specialiștii la acea vreme! Și asta pentru că nu este vorba numai despre clasicele piercinguri în lobul urechii: cerceii vor urca pe tot lobul, se vor întinde pe toată suprafața urechii, inclusiv pe helix, tragus sau fosa triunghiulară. (NU RATA: TOP 10 – CEI MAI DOTAȚI BĂRBAȚI DIN SHOWBIZ-UL ROMÂNESC. CÂȚI CM AU LIVIU VÂRCIU, ȘTEFAN BĂNICĂ JR ȘI CRISTI BORCEA)

Top 30 vedete din România care au piercinguri

Așa cum v-am obișnuit până acum în legătură cu topurile realizate de CANCAN.RO site-ul nr. 1 din România, în galeria foto a articolului nu vom începe cu podiumul, ci cu ultimul loc. Printre divele de la noi care apar în acest clasament se numără: Delia, Antonia, Roxana Vancea, Ruby, Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Andreea Antonescu, Roxana Ionescu, Brigitte Năstase, Cosmina Păsărin, Andreea Tivadar și Margherita de la Clejani. (CITEȘTE ȘI: TOP 40 – VEDETE DIN ROMÂNIA CARE S-AU LUAT LA TRÂNTĂ CU STICLELE ȘI AU PIERDUT LUPTA! IMAGINI AMEȚITOARE)

Daniela Crudu, sora ei, Ana-Maria Crudu, și Ruby au fost cele care au preferat să poarte piercinguri în limbă. Câteva dintre divele care și-au împodobit buricul sunt: Roxana Ciuhulescu, Raluca Zenga, Jojo, Raluca Podea, Julia Chelaru, Ramona Prodea, Andreea Podărescu, Irina Cușmir, Giulia Anghelescu, Eva Kent, Ioana Nut, dar și Andreea Tonciu – în imaginile din galeria foto, fosta asistentă TV apare înainte să își facă operația de rinoplastie. La acea vreme, ea era încă prietenă cu Sânziana Buruiană. (NU RATA: PRINSE CU PANTALONII IN VINE… LA PROPRIU! PICTORIAL TABU CU CELE MAI RUSINOASE IPOSTAZE IN CARE AM FOTOGRAFIAT VEDETELE!)

Nu mai stați pe gânduri și accesați GALERIE FOTO de colecție în care puteți vedea și comenta top 30 vedete din România care au piercinguri. Nu mai e un secret pentru nimeni că Antonia este nedezlipită de piercingurile în sfârcuri. Toate astea deși ea a fost de multe ori criticată pentru ele – cârcotașii atrăgându-i atenția că nu le dă un exemplu bun celor trei copii pe care îi are: Maya, Dominic și Akim. (VEZI ȘI: ELE AU FOST CELE MAI SEXY 30 DE VEDETE DIN ROMÂNIA ÎN 2018!)