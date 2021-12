Antonia, retrospectiva anului 2021. Vedeta a fost greu încercată: ”Nu a fost simplu din punct de vedere emoțional”

În cadrul unui interviu recent, Antonia a făcut retrospectiva anului 2021. Artista a vorbit despre viața profesională, dar și personală și a dezvăluit că nu a fost un an ușor din punct de vedere emoțional.

S-a logodit cu tatăl băieților ei, a avut multeproiecte și a scos și melodii. Totuși, chiar și așa, pandemia de coronavirus a afectat-o și pe vedetă. Antonia a dezvăluit că anul 2021 nu a fost atât de ușor din punct de vedere emoțional, fiind supusă la multe provocări. Peste care, însă, a reușit să treacă.

Crăciunul îl va petrece alături de familia sa, iar de Revelion va pleca în Republica Moldova, acolo unde va susține un concert. Antonia a mărturisit, de asemenea, și ce așteptări are de la anul 2022.

”2021 a fost un an bun, cu multe proiecte frumoase, muzică, chiar și câteva concerte, sunt foarte recunoscătoare pentru toate aceste lucruri. Am lansat și propria mea colecție cu About You, am fost una dintre măștile de la Masked Singer, show-ul de la PRO TV.

Din punct de vedere al familiei, mulțumesc lui Dumnezeu că suntem bine, sănătoși cu toții și acest lucru este esențial. Anul acesta a fost special pentru că Alexandru și cu mine ne-am logodit. A fost un moment deosebit!

De la 2022 îmi doresc şi mai multă muzică, mai multe concerte, proiecte frumoase și colaborări muzicale. Bineînțeles, călătorii, timp liber petrecut cu familia mea, cu cei dragi. Sănătate și liniște. 2021 nu a fost un an tocmai simplu din punct de vedere emoțional, cu destul de multe provocări”, a declarat Antonia pentru Click!

Antonia are o siluetă de invidiat

Nici n-ai spune că e mămică a trei copii! Antonia are niște forme care ar stârni invidia oricărei femei. Însă… pentru a avea un trup sculptat, artista trage din greu la sală și adoptă un stil de viață sănătos. Are un meniu bine pus la punct, însă mai are parte și de cheat days.

”Mi-am revenit în formă destul de rapid după sarcină pentru că am făcut sport cu antrenorul meu şi am făcut sport şi acasă singură. În plus, am grijă de fiecare dată să mănânc sănătos- piept de pui la grătar cu orez şi salată, broccoli, legume, în general. Bineînţeles, ca orice om mai şi cedez, mai mănânc şi dulciuri, dar în mare, mă ţin de acest regim. Recunosc că mă ajută şi moştenirea genetică”, mărturisea Antonia.