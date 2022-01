Antonia, victimă în mediul online?! Vedeta vrea să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor: ”Vreau să fiu bine!”

Antonia a răbufnit pe Instagram! Artista este hotărâtă să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor și le-a transmis un mesaj clar urmăritorilor ei.

S-a logodit cu tatăl băieților ei, a avut multe proiecte și a scos și melodii. Totuși, chiar și așa, pandemia de coronavirus a afectat-o și pe vedetă. Antonia a dezvăluit că anul 2021 nu a fost atât de ușor din punct de vedere emoțional, fiind supusă la multe provocări. Peste care, însă, a reușit să treacă.

Recent, însă, Antonia a postat pe pagina ei de Instagram mai multe videoclipuri dedicate celor care o atacă în mediul online. Artista a vrut să tragă astfel un semnal de alarmă și a transmis un mesaj clar. Vedeta este hotărâtă să ia măsuri și nu va mai permite cuiva să o atace în mediul online.

„Protezează-ți lucrurile private. Postează doar ceea ce vrei tu să se vadă, doar ce vrei tu. Bucurați-vă de viața voastră și în privat pentru că este mult mai bine. Ne-am obișnuit să le arătăm oamenilor tot ceea ce facem, nu este rău, dar sunt și mulți oameni care îți trimit așa niște energii negative. Măcar găsiți un echilibru. Adevărul e că ne-am cam tripat pe treaba asta. Trăim pentru alți oameni, să vadă ei ce facem și cum suntem. Și da, sunt și eu o victimă aici, pentru că altfel nu aș fi făcut aceste story-uri aici. Vreau să găsesc un echilibru personal, pentru mine, să fiu eu bine”, s-a confesat Antonia în fața fanilor.

Antonia are o siluetă de invidiat

Nici n-ai spune că e mămică a trei copii! Antonia are niște forme care ar stârni invidia oricărei femei. Însă… pentru a avea un trup sculptat, artista trage din greu la sală și adoptă un stil de viață sănătos. Are un meniu bine pus la punct, însă mai are parte și de cheat days.

Totodată, Antonia recunoaște că a fost înzestrată de Mama Natură și cu o genă bună. (VEZI ȘI: DANI OȚIL, DEZVĂLUIRE ÎN DIRECT DESPRE ANTONIA! CUM A REACȚIONAT ALEX VELEA: ”ȘTIE CĂ SUNT BĂRBAT ADEVĂRAT”)

”Mi-am revenit în formă destul de rapid după sarcină pentru că am făcut sport cu antrenorul meu şi am făcut sport şi acasă singură. În plus, am grijă de fiecare dată să mănânc sănătos- piept de pui la grătar cu orez şi salată, broccoli, legume, în general. Bineînţeles, ca orice om mai şi cedez, mai mănânc şi dulciuri, dar în mare, mă ţin de acest regim. Recunosc că mă ajută şi moştenirea genetică”, mărturisea Antonia.