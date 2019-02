Anunț de ultimă oră! Data limită până la care se restituie taxa auto

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat până când vor fi rambursați banii din taxa auto.

„Cu sau fără somaţia Comisiei Europene, noi am prevăzut, în Ordonanţa 114 dacă nu mă înşel, un termen până în iunie anul acesta să fie banii rambursaţi. De ce am pus iunie? Ca să fie un termen mai larg. Cel târziu până în iunie am pus noi legal, dar să nu înţeleagă cei care ne urmăresc că dăm banii tocmai în iunie. Nu. Cum se aprobă bugetul imediat începem să rambursăm tot ce s-a depus de către cei în speţă. Sper ca domnul preşedinte să nu de înapoi bugetul pentru că ia multe astfel de probleme şi pe zona de alocaţie şi pe zona de taxa auto şi pe alte cheltuieli”, a spus Eugen Teodorovici, la Antena3.

El a fost întrebat când vor fi returnaţi banii pe taxa auto, declarată ilegală, în condiţiile în care Comisia Europeană a somat România să plătească aceste sume în următoarele două luni.

Taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană, potrivit Agerpres. Ea a suferit numeroase modificări până în 2012 când taxa a fost suspendată până la finalul aceluiaşi an, iar persoanele care plătiseră deja urmau să primească banii înapoi.

Din 15 martie 2013 a intrat în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto a fost calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2, înscrise în cartea de identitate a maşinii.

Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.

Ministrul Mediului, vicepremierul Graţiela Gavrilescu, declara pe 19 ianuarie, că grupul de lucru care lucrează la noua variantă de „taxă auto” încearcă să se întâlnească în fiecare săptămână pentru a găsi o variantă, iar în momentul în care va fi găsită o formulă de calcul sustenabilă o să informeze populaţia