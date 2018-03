Oana Lis făcea public faptul că va scoate la tarabă lucrurile familiei, având o acută nevoie de bani, iar asta a condus la multe critici. Soția fostului primar al Capitalei a primit chiar și mesaje în care era jignită. Supărată, vedeta a decis să facă totul public!

Ea a postat pe rețeaua de socializare imaginea ei, dar și un mesaj dur pentru toți contestatarii.

„Mi-au intrat unii pe Fb să mă jignească şi după şi-au dat block singuri… nu au facut faţă unei discuții face to face chiar şi virtual. Mulţi vorbesc de ruşine. Da, nu am ruşine. De câțiva ani… cu rușinea mori de foame.

Plus, de câțiva ani nu-mi mai pasă de gura lumii. (şi e un proces să faci asta, fiind copilărită la țară, unde gura lumii conta foarte mult). Dar e cea mai mare prostie să-ţi direcționezi viaţa în aşa fel încât să nu deranjezi pe cineva cu ceva. Cu atât mai mult cu cât lumea doar te vorbește, nu e lângă tine în mod real, să te strângă în brațe, să mănânce o ciorba cu tine, să te mângâie când îți e rău”, a scris Oana Lis.

”Sunt oameni care nu au nimic interesant in viata lor in afara de a se lua de altii…oameni lipsiti de personalitate si frustrati. Nu este nimeni in masura sa judece in afara de Dumnezeu!”, ”Tu ești singura care știe ce e mai bine pentru tine. Nu e viața lor, așa că nu e treaba lor cum ți-o trăiești. Oamenii mereu vor avea ceva de spus legat de acțiunile tale, iar tu nu poți să le schimbi modul de a gândi. Însă ce poți să faci e să alegi să-i ignori și să-ți trăiești viața cum ai tu chef. Cuvintele lor nu vor atinge decât dacă le dai tu voie”, i-au scris Oanei prietenii.