Anunțul bombă făcut de Loteria Română chiar înainte de extragerea LOTO 6/49 de duminică, 3 martie 2019

Loteria Română face un anunț bombă chiar înainte de extragerea de astăzi, iar vestea îi interesează pe toți care completează bilete în speranța obținerii unui câștig care să le schimbe, radical, viața.

Duminica, 3 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii februarie Loteria Romana a acordat 11.756 de castiguri in valoare totala de 776.731,73 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,74 milioane lei(aproximativ 2,7 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 432.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 6,3 milioane lei (peste 1,32 milioane euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 365.000 de lei (peste 77.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 117.500 de lei (peste 24.700 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 256.200 de lei (peste 54.000 de euro).