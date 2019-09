Anunţul făcut acum despre Gabi Balint! SMS-ul de la spital primit de Ilie Dumitrescu, la doar câteva ore de la infarct

Gabi Balint a suferit un infarct şi a fost operat de urgenţă la Spitalul Fundeni. I s-au implantat trei stenturi la inimă şi acum starea sa e stabilă.

“Mi-a dat mesaj, am primit semnul de ok. Să nu stea prea mult, să revină aici pentru că avem nevoie de el”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport. De asemenea, fostele glorii ale roş-albaştrilor, ca Ilie Bărbulescu sau Majearu, au vorbit despre situaţia lui Gabi Balint. “Eram acasă şi am văzut o ştire la televizor cu Balint. În primele 30 de secunde m-a luat deja tremuratul pentru că nu se spunea că a şi scăpat. După ce se spunea că a făcut infarct gândul mi-a fugit imediat şi la Lucică Bălan (n.red. – decedat în 2015).

Dar al nostru Găboajă a mai marcat încă o dată şi a mai câştigat un alt meci important. De această dată Găboajă a câştigat meciul cu viaţa. Balint, Belo şi cu Lăcă erau printre mezinii echipei, iar mânjii ăştia sunt de rasă”, a spus Bărbulescu pentru ProSport.