Anunțul făcut de Alina Sorescu, imediat după ce a împlinit 36 de ani: ”Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam”

La începutul anului 2022, Alina Sorescu (36 de ani) și Alexandru Ciucu (46 de ani) au depus actele de divorț. Cei doi au ales să se separe, după o relație de peste 12 ani. Recent, după ce și-a serbat ziua de naștere, artista a făcut un anunț!

Prezentatoarea TV Alina Sorescu și designerul Alexandru Ciucu divorțează. Actele pentru separarea legală au fost depuse la începutul anului 2022, după o căsnicie de 12 ani și o relație de 14 ani. Cei doi au împreună două fetițe – Carolina, în vârstă de 8 ani, și Raisa, în vârstă de 6 ani.

Recent, Alina Sorescu a împlinit vârsta de 36 de ani. Aceasta a petrecut timp prețios alături de persoanele dragi, însă fără Alex Ciucu.

Alina Sorescu: ”Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam”

Alina Sorescu mărturisește faptul că fiecare an este diferit și susține că nu s-au produs schimbări. De ziua sa de naștere, artista s-a gândit la lucruri pozitive.

”Fiecare an e diferit, fiecare an este altfel în felul său. Am simțit solidaritatea oamenilor care mi-au fost alături în toate momentele. Acum, în perioada asta de vară, e mai liniște. Lucrurile merg așa cum au pornit, dar sperăm că într-o manieră firească, așa cum e firesc să fie acum. Nu există vreo schimbare între timp. Am vrut să fiu fericită de ziua mea, să mă gândesc că totul e bine și să iau partea bună a lucrurilor”, a spus artista într-o emisiune TV.

În plus, mărturisește cântăreața, că se consideră mai puternică decât credea și că observă schimbări în bine. De asemenea, în prezent, se află în vacanță cu fetițele sale.

”Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam. Am observat că lucrul ăsta se simte. Simte toată lumea schimbarea asta la mine, o schimbare în sensul bun. Am mai multă încredere că ceea ce simt eu că e bine. Îmi doresc să fiu bine, evident, că nimeni nu își dorește să plângă. Nu cred că e cineva să își dorească asta. Sunt și momente, iată, din care trebuie să înveți. Nu vreau să mă gândesc acum la regrete, deocamdată simt că e un moment din care trebuie să învăț. Mai vedem”, a mai spus Alina Sorescu.

