Anunțul făcut de Gina Pistol, înainte de Masterchef 2024. Ce decizie a luat vedeta: ”Simt niște schimbări în organismul meu”

Gina Pistol a aluat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat că va reveni pe micile ecran. Soția lui Smiley va prezenta noul sezon MasterChef, la Pro TV, alături de cei trei jurați – Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea. Vedeta a anunțat că odată cu această provocare profesională a luat o decizie importantă și pe plan personal.

MasterChef revine din această toamnă pe micile ecrane, iar Gina Pistol va ocupa rolul de prezentatoare. Premiera va avea loc în data de 10 septembrie, de la ora 20:30. Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare luni și marți la Pro TV. Bucătarii amatori se vor lupta în preparate pentru a-i cuceri pe cei trei jurați – Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

Echipa de la MasterChef nu ar fi fost completă fără Gina Pistol. Soția lui Smiley a acceptat să prezinte show-ul culinar de la Pro TV, alături de foștii jurați Chefi la Cuțite. Această provocare profesională a făcut-o pe vedetă să ia o decizie importantă și pe plan personal.

Gina Pistol a mărturisit că s-a apucat serios de slăbit. Prezentatoarei TV nu îi va fi ușor pentru că la filmări este înconjurată de tot felul de preparate, însă va urma o dietă personalizată. De asemenea, vedeta va combina alimentația sănătoasă cu sportul.

„Da, am început de curând. M-am mai antrenat acum mulți ani. Și acum simt niște schimbări în organismul meu. Nu foarte plăcute. Și, cumva, vreau să mă reconectez cu corpul meu. Pentru că și nemâncatul, dietele ținute prost, te dezechilibrează.

Nu pot eu să mă înfometez. Îmi place mâncarea. Dar am mâncat prost. La un moment dat, am avut perioade în care am mâncat foarte prost. Dar, acum mă țin de dietă. Și mi-e foarte greu la filmări să țin dietă, pentru că stau înconjurată de mâncăruri și de tot felul de mirosuri, iar eu sunt pofticioasă.”, a declarat Gina Pistol pentru Click.