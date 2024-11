Anuțul despărțirii lor i-a făcut pe mulți să plângă. Acum, și el și-a refăcut viața. Cum arată noua iubită, copia fidelă a fostei

Mulți români au fost sensibilizați de povestea lor și au început să plângă în momentul în care au aflat că s-au despărțit. Fanii au trăit totul intens și nimeni nu se aștepta să se ajungă la separare. Destinul a avut alte planuri pentru ei. Iustin Petrescu s-a afișat cu noua iubită pe rețelele de socializare! Tânărul a recunoscut că și-a refăzut viața, după ce Marilu Dobrescu și-a asumat noua relație. Cât de mult seamănă fosta și actuala? Parcă doar părul face diferența! Vă prezentăm plrimele imagini postate pe social media!

În timp ce Marilu Dobrescu spune că a învățat din greșeli și nu vrea să își mai expună atât de mult viața amoroasă în mediul online, Iustin Petrescu este de altă părere. Tânărul și-a luat inima în dinți și a arătat lumii cine este femeia care îi aduce pace și fericire în suflet după despărțirea de influenceriță.

Iustin Petrescu trăiește momente de poveste alături de noua lui iubită în Marea Britanie. Cu ținute desprinse parcă de pe primele coperți, tânărul și partenera lui au făcut câteva fotografii spectaculoase. Imaginile nu puteau sta departe de ochii curioșilor, așa că fostul iubit al influenceriței le-a publicat.

Ba chiar mai mult, Iustin Petrescu a postat și un mesaj emoționant. Cu toții știm că este un romantic! Tânărul are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale și a descris-o drept o „rază de soare, blândă, inteligentă și răbdătoare”.

Părerile fanilor sunt împărțite. În timp ce unii se bucură pentru Iustin Petrescu și-a refăcut viața, alții nu pot înțelege de ce el și Marilu Dobrescu au ales să își facă alte relații atât de repede, mai ales pentru că despărțirea a fost una destul de dureroasă.

„Sunt fericită pentru Iustin, dar nu prea înțeleg de ce s-au decis să își oficializeze relația la scurt timp după ce și fosta paternă a făcut-o”, Nu pot să trec peste șocul asta. Sorry, dar e prea mult pentru mine. E frustrant. V-am urmărit de la începutul relației voastre, am trăit cu voi, prin tot ceea ce făceați, postati și afișați. Iar acum, la nici jumătate de an de la despărțire, dupa atâtea momente toxice și dificile care v-au afectat serios, amândoi aveți pe altcineva. A trecut puțin timp, vindecați-va. Învățați să nu mai băgați sub preș un moment atât de dureros prin lucruri de genul”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile internauților.