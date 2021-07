Apariție rară a Oanei Roman. Vedeta s-a pozat fără nici un stop de machiaj. FOTO

Chiar dacă i se întâmplă foarte des să fie criticată de fanii ei din mediul virtual, Oana Roman a dat de dovadă de curaj, după ce a publicat, pe Instagram, o imagine în care apare nemachiată.

Lângă imaginea care a fost în mare parte apreciată de fani, Oana le-a lăsat și un mesaj urmăritorilor din mediul online prin care le transmite, practic, că, deși nu mai este la prima tinerețe, se simte foarte bine în pielea ei și la 45 de ani.

„Am 45 de ani și ma simt bine. Sunt incantata ca pot sa ies din casa fără machiaj și deși am slăbit mult, pielea de pe față este încă ok. Nu m am dat cu crema pe față aproape deloc pana de curând și nu am nici un fel de intervenții la față.

Nici măcar tratament nu ajung sa fac mai des de 2 ori pe an. Mi a scris cineva zilele trecute sa ma operez la pleoape, pomeți, nas , ca să arat ca x , mi a dat un nume . Nu vreau sa arat ca nimeni și nu vreau sa ma operez deloc la față. Nu am obsesia asta și nu o voi avea niciodată.

Sunt foarte ok asa. Și în afara de a folosi creme bune, nu intenționez sa fac nimic altceva ! Nu am trăit niciodată din aspectul fizic și nici nu caut asta. Am minte destulă încât sa trăiesc bine fără sa fac o obsesie din fizicul meu. Și asta pt ca am învățat mulți ani, mult și temeinic și apoi am muncit pe măsură”, a scris Oana pe Instagram.

Oana Roman, pregătită să ajungă pe masa de operație

Oana Roman le-a spus urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că în toamna acestui își va îndeplini unul dintre țeluri, și anume faptul că dorește să facă o operație. Partenera de viață a lui Marius Elisei mărturisește că va face abdominoplastie, o intervenție care presupune îndepărtarea excesului de piele, dar și de grăsime de la nivelul abdomenului inferior. Oana Roman este foarte hotărâtă să facă acest pas.

“Complexată n-am fost niciodată, am o singură problemă pe care vreau să mi-o rezolv, iar pentru asta o să fac în toamnă o abdominoplastie. În rest, eu complexe n-am avut”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare.

