Apropiata lui Valentin Sanfira și a Codruței Filip rupe tăcerea după divorțul momentului: ”Eu i-am spus: te iau de mână și te duc acasă, dacă consideri”

În lumea mondenă din România, căsnicia dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, considerată timp de ani buni unul dintre cele mai stabile și admirate cupluri din showbiz, trece printr-un moment delicat. După opt ani de căsnicie, cuplul a luat decizia de a se separa, șocând atât fanii, cât și apropiații lor. Iată ce mesaj a transmis artista Claudia Ghițulescu!

Până de curând, cei doi apăreau împreună la evenimente publice, în vacanțe și în postările de pe rețelele sociale, dând impresia unei relații armonioase. Sursele din anturajul lor, însă, susțin că realitatea din viața privată era diferită. În ultimele luni, tensiunile dintre cei doi ar fi devenit tot mai evidente, iar mesajele subtile și indirecte pe care și le transmiteau în mediul online păreau să reflecte starea lor emoțională dificilă.

Ce mesaj a transmis artista Claudia Ghițulescu

Potrivit Claudiei, se pare că decizia de divorț nu a fost anticipată de cei din jur, inclusiv de nași sau rude apropiate, care au rămas surprinși de veste. Din relatările celor apropiați, niciun semn clar de criză maritală nu era vizibil în ultimele întâlniri sau ocazii petrecute împreună. Această discrepanță între imaginea publică și realitatea din viața lor personală scoate în evidență cât de greu poate fi să citești adevărul din spatele aparențelor.

„Părinții lui m-au botezat pe mine și suntem și rude de sânge. Tatăl lui și cu tatăl meu sunt verișori (…) Eu l-am văzut mai trist în ultimul timp (…) Ieri sau alaltăieri m-am întâlnit nas în nas cu Codruța, ea la fel era tristă, suferea și ea. Eu i-am spus: ‘Te iau de mână și te duc acasă, dacă consideri’. A zis că au hotărât chestia asta și să nu ne băgăm. Nu am auzit despre divorț, eu am fost cu ei la Sfânta Parascheva în toamnă, am fost la ei acasă, la părinții Codruței. Nu am auzit niciodată lucrul ăsta, probabil sunt lucruri care sunt acolo în casa lor. Asta a fost și pentru mine un șoc că soția lui Valentin Sanfira ar fi intentat divorț la începutul anului. Mie nu mi-a zis nimic Valentin și, sincer, l-am lăsat un pic în pace (…) Voi fi alături și de el, dar și de ea, pentru că și ea este o fată extraordinară, și părinții ei, și nașii mei (…) Acum, dacă nu sunt fericiți, de ce să stea împreună? (…) Cu toții ne certăm, probabil s-au gândit că se vor împăca, acum nu știu, dacă ea a băgat divorțul”, a spus Claudia Ghițulescu.

În mediul online, fanii au observat deja „săgețile” subtile pe care ambii le-au trimis prin postări și mesaje indirecte, alimentând speculațiile privind starea relației lor. Aceste semnale au fost interpretate de comunitatea de urmăritori ca semne ale tensiunii și ale nevoii de a comunica lucruri nespuse sau sentimente neexprimate.

Mesajul bizar postat de Valentin Sanfira, cu puțin timp înainte de anunțul divorțului: ”Să nu uităm!”

Cele 3 semne care au anunțat divorțul. Ce s-a întâmplat între Codruța și Valentin Sanfira, în ultimele 4 săptămâni