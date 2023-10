Apropiaţii noi iubite a lui Marius Elisei au luat foc: „Nu înţelegem ce fel de bărbat face asta”. Acuzaţii grave

Acuzațiile la adresa lui Marius Elisei par să nu se mai termine. După ce Oana Roman a dezvăluit că fostul ei soț nu a plătit niciodată pensia alimentară de 500 lei, prietenii noii iubite au ieșit și ei la atac și susțin că bărbatul trăiește pe banii frumoasei brunete. CANCAN.RO are informații uluitoare!

Povestea dintre Oana și soțul ei, Marius Elisei, părea una fără sfărșit. Certuri și împăcări pe bandă rulantă, infidelități peste care fiica lui Petre Roman trecea mereu, diferența de vârstă și educația diferită, toate au făcut ca mariajul celor doi să fie unul de-a dreptul toxic. Un alt motiv de ceartă între cei doi l-a reprezentat faptul că Marius nu a avut niciodată un loc de muncă mai mult de două-trei luni, deși nu a avut un venit constant. Casa a fost întreținută întotdeauna de către Oana și au existat perioade în care aceasta a fost nevoită să drămuiască fiecare bănut pentru a se putea ajunge de la o lună la alta. Problemele cu alcoolul ale lui Marius au reprezentat și ele o problemă în căsnicie, mai ales că tânărul a avut mereu prostul obicei de a deveni agresiv verbal indiferent de mediul în care se afla în acel moment.

Trăiește pe spinarea noii iubite?

În luna septembrie a acestui an, după nenumărate tentative de împăcare, Oana Roman a fost cea care a decis să pună punct relației, după o perioadă în care nu găseau calea spre împăcare. În loc să rămână și să lupte în continuare, Marius Elisei și-a făcut bagajele și s-a mutat în casa unui prieten. La scurt timp a cunoscut o frumoasă brunetă, cu 5 ani mai mare decât el, iar de atunci formează un cuplu. Mai mult, deși sunt împreună de numai o lună, cei doi sunt de nedespărțit și au decis deja să se mute împreună. Dacă Marius este în al noulea cer și nu ratează nicio ocazie de a-i face declarații noii iubite prin intermediul social media, nu la fel de încântați sunt prietenii femeii de 40 de ani, care susțin că fostul soț al Oanei Roman trăiește pe spinarea noii cuceriri:”Nu are una de un leu, trăiește pe banii ei, îi spune că are o perioadă dificilă, dar își va reveni.Cum să își revină, dacă acesta este un mod de viață pentru el? Dacă asta face de zece ani, de când trăiește pe spinarea fostei neveste? Ei merge în vacanțe, la restaurante, oriunde, pe banii prietenei noastre. Nu înțelegem cum nu se simte prost, ce fel de bărbat ar face asta. Și nu știm nici cum suportă ea așa ceva. Să te scoată și pe tine noul iubit în oraș și să scoți tu să plătești cafeaua? Este rușinos”, au dezvăluit surse din anturajul celor doi, pentru CANCAN.RO.

Nu a plătit niciodată pensia alimentară de 500 lei!

Oana Roman a ținut morțiș să lămurească implicarea lui Marius Elisei în creșterea fiicei lor de 12 ani, Fiica lui petre Roman a mărturisit că absolut toate cheltuielile copilului sunt susținute, în totalitate, de ea: „Nu mă ajută absolut deloc, el nu se implică deloc în creșterea ei de ceva vreme. Eu o duc la școală, eu o iau, eu mă ocup de toate activitățile ei, eu o duc în vacanță, eu plătesc toate facturile, școala, activitățile, tot ce înseamnă creșterea ei. Nu a plătit niciodată pensia alimentară, deși e 500 de lei, asta e suma pe care el a zis că poate să o ofere, dar nu o oferă nici pe asta. Este opțiunea lui, fiecare face ce simte și ce crede! Se mai văd din când în când, destul de rar, și la asta se rezumă relația lor”, a declarat Oana.

