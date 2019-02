Ar fi “bomba” secolului. Antonia și Smiley, surprinși împreună. Detaliul intim observat de toată lumea

Antonia și Smiley au fost surprinși într-un moment de maximă tandrețe! Acest gând l-au avut cei mai mulți dintre fanii lor care au văzut fotografia urcată pe Internet. Unele voci au afirmat că artiștii români ar fi mai tari ca Lady Gaga și Bradley Cooper, pe scena galei Premiilor Oscar 2019, unde au interpretat piesa “Shallow”, care a câștigat o statuetă de aur pentru cea mai bună melodie dintr-un film, respectiv: “A Star Is Born”. Extravaganta cântăreață și actorul american au oferit un moment emoționant și mulți dntre cei care au văzut duetul lor cred că între ei ar exista ceva mai mult decât o relație de prietenie.

Citește și: Antonia, în lacrimi de fericire. Ce i-a cerut fiica ei când a vizitat-o din nou. Poza emoționantă cu Maya

Toate comentariile internauților au început după ce Smiley a postat pe o rețea de socializare o poză alb-negru în care apare în timp ce stă față în față cu Antonia într-o cameră de la studio. Când a fost imortalizată imaginea, superba cântăreață avea o privire pătrunzătoare, era foarte atentă și concentrată ce îi explica juratul de la “Vocea României”.

Când a făcut publică imaginea, Smiley a lansat o provocare, el scriind mesajul: “Mâna sus cine n-ar vrea să fie privit așa de Antonia.la.la”.

Reacțiile fanilor celor doi artiști talentați din România nu au întârziat să apară. În timp ce unii s-au amuzat de descrierea pusă de Smiley, alții l-au prevenit pe cântăreț că Antonia este “luată” de Alex Velea cu care are doi băieți superbi, iar el este într-o relație cu Gina Pistol.

“Îți place, nu?? Trebuie să recunoaștem că e una dintre cele mai frumoase mame?”, “Să-l întrebăm și pe Alex Velea”, “Te rupe Ginuța”, “?Conversație, ?comunicare pe teme muzicale ??”, “Eu, nu ?dar pare putin furioasă….cumva ?”, “Adevărul este că Antonia este o femeie foarte frumoasă, trebuie să recunoaștem. și are un farmec aparte în privire. Și dacă aș fi bărbat, mi-ar face deosebită plăcere să fiu privit în acest mod”, “Tari amândoi”, “devărul este că Antonia este o femeie foarte frumoasă, trebuie să recunoaștem. și are un farmec aparte în privire. Și dacă aș fi bărbat, mi-ar face deosebită plăcere să fiu privit în acest mod”, “Nu vreau, că mi se pare că se lasă cu bătaie ,?”, “Și-a mai pierdut și Antonia din valoare. Oricum se potrivea mai bine cu tine decât cu Velea”, “O femeie frumoasă cu o privire sexy”, “Frumoasă și pare naturală, ceea ce mai rar găsim” sunt câteva dintre numeroasele comentarii pe care le-a strâns imaginea cu cei doi.

Mesajul pus de Smiley la poza cu Antonia seamănă foarte mult cu unul dintre comentariile lăsate de o internaută la imaginea cu Lady Gaga și Bradley Cooper în care se privesc de aproape în ochi, respectiv: “Mi-ar plăcea să mă privească și pe mine așa soțul meu”. Poți vedea AICI duetul extraordinar dintre Lady Gaga și starul american, care trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Irina Shayk din 2015.

“Nu există o altă persoană cu care aș fi cântat această melodie”, a declarat Lady Gaga.

La scurt timp după “spectacol”, Lady Gaga a câştigat premiul pentru Cel mai original cântec, aceasta primind ropote de aplauze. Lungmetrajul “A Star Is Born” a fost nominalizat la alte şapte categorii, printre care Cel mai bun film şi Cel mai bun actor.

Fosta soție a lui Bradley Cooper a comentat atracția electrizantă dintre el și Lady Gaga. Jennifer Esposito a postat un comentariu foarte direct: “Is there any chance these 2 aren’t f–king? (n.r.:Există vreo posibilitate ca cei doi să nu fie împreună?)” pe contul site-ului Comments by Celebs, care a acumulat zeci de like-uri.

Antonia Iacobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.