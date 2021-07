Arabul milionar l-a cumințit de tot pe Dudu + îi oferă cadouri de lux, zi de zi

Zilele trecute, Conchita de România ne povestea cât este de fericită și cât de bine se simte în compania iubitului milionar, cel care îi face viața un paradis. Acum, Dudu a făcut „inventarul” cadourilor de lux pe care le-a primit din partea arabului care i-a cucerit inima pentru totdeauna. CANCAN.RO vă prezintă declarațiile exclusive ale excentricului personaj.

Conchita de România are planuri mari pentru viitor, alături de iubitul său milionar. Dudu ne-a dezvăluit, în exclusivitate, care sunt cele mai scumpe cadouri pe care le-a primit din partea bărbatului iubit, dar și câte ceva despre căsătoria la care visează de ceva timp.

Chiar dacă iubitul său este musulman, Dudu speră să aibă parte de o nuntă așa cum își dorește și ca oamenii să nu îi judece prea mult alegerile și faptul că vrea să trăiască exact așa cum este el fericit.

„Mi-a făcut cadou un apartament de lux”

Conchita de România ne-a declarat că iubitul milionar îi face toate poftele, dar o și răsfață cu tot felul de cadouri de lux, printre care și un apartament așa cum numai în filme vezi.

„El mă răsfață mereu, îmi cumpără genți, ceasuri, tot ce îmi doresc. Se apropie ziua mea de naștere, pe 29 august, așa că aștept inelul mult dorit și multe alte cadouri. Cele mai scumpe cadouri pe care le-am primit de la el au fost un apartament de lux, gențile Hermes, dar și ceasurile Rolex și Hublot. Nu este zi în care să nu primesc un cadou de la el, sau chiar mai multe. Este un bărbat extrem de atent și rafinat.

De multe ori mă gândesc la căsătorie, dar având în vedere faptul că el este arab și nu-i permite religia acest lucru, o să ne căsătorim în secret. Eu visez la o nuntă frumoasă, dar cred că va fi mai intimă, totuși. În decembrie plecăm în America și, din ce bănuiesc eu, acolo cred că vrea să ne căsătorim.

Pentru ziua cea mare, m-am gândit să port o rochie albă, sirenă, extrem de frumoasă. Nu vor fi mulți oameni la nunta noastră. Din partea lui, prietenii apropiați, iar din partea mea, doar prietena mea cea mai bună”, a spus Dudu Conchita, pentru CANCAN.RO.

„Îmi e frică să mă căsătoresc, dar e timpul să mă liniștesc puțin”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dudu Conchita a povestit totul despre nunta pe care și-o dorește. Știm cu toții că lui Dudu îi plac foarte mult petrecerile, iar în România era nelipsit de la evenimentele mondene. Aflată departe de casă, Conchita ne-a declarat că îi este tare dor de familia sa, dar și de distracția de aici, însă iubitul milionar i-a spus că este timpul să se liniștească.

Tocmai de aceea, arabul milionar are planuri mari de nuntă cu Dudu Conchita, iar la marele eveniment, controversatul personaj își dorește tare mult să poarte o rochie superbă, cu ajutorul căreia să iasă în evidență, fix așa cum îi place.

„Iubitul meu este un bărbat mai discret. Nu este fan Facebook, Instagram…nu îi place să se expună, cu toate că este foarte cunoscut. El preferă ca viața lui personală să fie doar pentru el, să nu le arate oamenilor nimic din ceea ce ține de viața lui sau de ceea ce face.

Eu sunt mai rebel, cu gândul mereu la distracție, iar el este opusul meu. Îmi este cam frică să mă căsătoresc, dar am stat zilele astea de vorbă cu el și mi-a spus că este timpul să mă liniștesc puțin, că m-am distrat destul.

Mi-a zis că e mult mai bine să ai un iubit, un om lângă tine care să aibă mereu grijă de tine. Am avut o condiție dură, dar a acceptat-o, bineînțeles. Sunt nebunatic, așa că mă voi căsători, voi purta o rochie wow și o să arăt ca o prințesă”, a mai completat Dudu Conchita, pentru CANCAN.RO.

„El îmi oferă foarte multă libertate, dar o să ne căsătorim pentru liniștea lui, să fie el liniștit și împăcat. Oricum și eu îl iubesc enorm, nu am de gând să-l părăsesc. Am găsit în el tot ceea ce aveam nevoie. Avem multe planuri, el își dorește să renunț de tot la România, căci știe câți oameni mi-au făcut rău. Mă simt protejată de el, mă iubește și îmi oferă tot ce îmi doresc, mă lasă să ies cu prietenii mei pe care îi am în Dubai.

Mi-am făcut o afacere în România, pot să îmi fac și în Dubai, după ce ne mutăm definitiv aici. Sunt fericit în Dubai, îmi lipsește doar familia de acasă, în rest nimic”, a conchis Dudu Conchita.

