Are curaj! Cum arată Nicoleta Luciu fără niciun strop de machiaj, la 42 de ani

Nicoleta Luciu reuşea să fure inimile telespectatorilor în urmă cu mai mulţi ani atunci când era o prezenţă constantă pe micile ecrane. De ceva vreme însă, vedeta a decis să se retragă în lumina reflectoarelor şi să îşi dedice timpul familiei sale. Cu toate acestea, bruneta este în continuare activă în mediul online acolo unde ţine legătura cu fanii săi. Recent, pe pagina sa de Instagram a publicat o imagine, iar fanii au văzut cât de mult s-a transformat în ultima perioadă!

Nicoleta Luciu a renunţat la cariera ei din televiziune încă de când a devenit mămică. De atunci, vedeta a fost tot mai discretă cu viața personală, dar și cu aparițiile publice, astfel că o perioadă bună fanii nu au avut ocazia să o mai vadă.

În ultima vreme însă, fosta vedetă TV a început să fie mai activă pe rețelele de socializare, acolo unde şi-a surprins şi recent fanii cu o fotografie în care apare nemachiată și fără filtrele de înfrumusețare.

Bruneta ajunsă la vâsta de 42 de ani nu s-a schimbat foarte mult, și-a păstrat trăsăturile de odinioară, iar fanii s-au întrebat dacă nu cumva operaţiile estetice au ajutat-o să arate astfel.

„Și s-a mai dus o zi din vară si din viață”, a scris Nicoleta Luciu în completarea ultimei postări de pe Instagram.

Cum reuşeşte Nicoleta Luciu să se menţină în formă

Într-un interviu recent, fosta actriță de telenovele a dezvăluit rutina ei de frumusețe care nu dă greș niciodată. Mai mult, Nicoleta este atentă la alimentele pe care le consumă, după ce a renunțat la carne și lactate.

„Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu mănânc cât să pot merge pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar brusc după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în 6 săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui”, a declarat Nicoleta Luciu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.