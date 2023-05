Nicoleta Luciu a revenit în urmă cu doar câteva ore pe podiumul de prezentare, cu public, după o pauză de mai bine de cinci ani. Vedeta a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO care e marele său regret și ce sacrificii a trebuit să facă pentru a răzbi. Ea a fost nevoită să lucreze încă de când era elevă și și-a câștigat primii săi bani la vârsta de 16 ani. Bruneta a devenit Miss România fără a-și dori acest lucru, iar de atunci viața sa s-a schimbat.

După ce a bifat câteva emisiuni la Antena 1, în prima parte a anului, Nicoleta Luciu s-a întors în show-bizz-ul autohton, de data aceasta în prima sa prezentare de modă, cu public, după mai bine de cinci ani.

Vedeta, care e mamă a patru copii, a acceptat provocarea de a juca rolul Fridei, un cunoscut personaj mexican, fără a avea vreo emoție, după cum însăși ne-a mărturisit.

„De când sunt eu, mie mi-a plăcut să lucrez. Pentru mine e o bucurie să urc din nou pe podium, să prezint pentru Liza Panait. N-am avut niciodată emoții la prezentările de modă. Emoții mari aveam doar la filmări, unde jucam cu actori cunoscuți. Voiam să arăt că pot, pentru că nu aveam școală, nu aveam nimic. Nici măcar un curs nu făcusem. Nici eu nu m-am așteptat să mă descurc așa”, ne-a spus aceasta.

„Învățam pentru școală prin autobuze și tramvaie”

Fosta Miss România nu ne-a ascuns nici faptul că drumul său spre celebritate a fost presărat cu mari sacrificii. Ea a fost nevoită să lucreze încă de când era elevă și și-a câștigat primii săi bani la vârsta de 16 ani. Cum timpul nu-i permitea, Nicoleta era nevoită să învețe pentru școală prin autobuze sau tramvaie.

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp pe lângă faptul că eram elevă, și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus nu niciodată. Stăteam în toate super-marketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am facut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirugie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studenții de la Medicină.

Învățam pentru școală doar prin autobuze și tramvaie și înainte să intru în emisiuni sau după ce terminam tratamentul bolnavilor.

Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, ne-a povestit aceasta.

(Vezi aici: ÎMPĂCAREA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! NICOLETA LUCIU ȘI-A IERTAT TATĂL, DUPĂ ANI ÎN CARE NU ȘI-AU VORBIT)

„Am cerut să i se dea coroana de Miss România altcuiva”

Nicoleta avea însă să dea marea lovitură în anul în care a devenit Miss România. A participat la acest concurs la propunerea unei colege și-și dorea doar un premiu de consolare, care consta într-o vacanță de două săptămâni, în Turcia. Când a primit titlul de miss, potrivit mărturisirilor sale, ea a cerut ca acesta să fie înmânat altcuiva:

„Nu voiam acest trofeu, am cerut atunci să dau coroana altcuiva, că nu vreau să plec nicăieri. Eu îmi doream doar un premiu de consolare, pentru costume de baie, care era o vacanță în Turcia de zece zile. Așa că am ajuns la Miss World, la Londra, unde am stat trei săptămâni. Aveam 19 ani. Ca experiență merită să mergi, a fost ceva fantastic. Până atunci mai fusesem și la alte concursuri, dar niciodată nu am câștigat, intram doar printre finaliste”.

Marele regret al Nicoletei Luciu

În prezent, la ani distanță, după ce Nicoleta a reușit cam tot ce și-a propus (a fost Miss România, a avut zeci de prezentări de modă și reclame, a lucrat ca asistentă TV, a avut roluri memorabile ca actriță, în telenovele), aceasta are însă un mare regret. Bruneta și-ar fi dorit să fie medic, dar a fost nevoită să renunțe la a-și urma visul de a intra la Medicină, după ce a câștigat trofeul de cea mai frumoasă femeie din România.

„Regret că nu m-am făcut medic. Am terminat școala de asistentă, voiam să dau la medicină. Dar s-a întâmplat să câștig Miss România și trebuia să renunț la tot. Fizic, nu am mai putut face asta. Pediatru mi-aș fi dorit să fiu. Neonatologie aș fi făcut. Viața mi-a oferit toate aceste lucruri. Eu le-am încercat doar”, a adăugat aceasta.

(Citește și: NICOLETA LUCIU ȘI-A DEZVĂLUIT SECRETUL LA „IUMOR”! LA CE A RENUNȚAT DE CÂȚIVA ANI: ”CICĂ ÎMBĂTRÂNEȘTI DE LA ELE”)

„Îmi place cum arată și ce face”

Liza Panait, creatoarea de modă care a readus-o pe Nicoleta pe podiumul de prezentare, după o pauză de ani de zile, ne-a mărturisit, la rându-i, care a fost motivul pentru care bruneta s-a numărat, alături de Rona Hartner sau Laurette, printre modelele care au urcat pe scenă:

„Cu Nicoleta am mai avut anul trecut, în toamnă, o ședință foto pentru magazinul online. Pentru ea acum a fost ca o revenire. Mie îmi place ce prezintă, cum arată și ce face”.