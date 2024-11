”Are un outfit de o banalitate răvășitoare”! Iulia Albu a comentat ținuta Elenei Lasconi din ziua alegerilor prezidențiale

Iulia Albu a comentat ținuta pe care a purtat-o Elena Lasconi în ziua alegerilor prezidențiale. Ce părere are vedeta despre alegerea vestimentară pe care a făcut-o candidata într-o zi atât de importantă? Are total o altă părere despre hainele purtate de Mircea Geoană!

Iulia Albu a analizat cu atenție ținutele pe care le-au purtat candidații în ziua alegerilor prezidențiale. În timp ce Mircea Geoană a impresionat printr-o apariție vestimentară impecabilă, Elena Lasconi, candidata USR, a fost criticată pentru alegerea pe care a făcut-o.

Vedetei îi pare rău că nu sunt oferite puncte și pentru hainele purtate și consideră că Mircea Geană a fost „impecabil”, purtând o ținută elegantă. Ba chiar mai mult, Iulia Albu a observat că nu a renunțat la „cravatele care l-au consacrat”.

Citește și: Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi! Dezvăluirea făcută de Dan Diaconescu

Elena Lasconi s-a prezentat la vot purtând un palton lung, crem, cu o eșarfă albă, alegere care, în opinia Iuliei Albu, nu a reușit să transmită originalitate. Chiar dacă Elena Lasconi a afișat o atitudine optimistă și încrezătoare prin zâmbetul său, abordarea vestimentară a fost văzută de criticul de modă drept „banală”. Cu toate acestea, vedeta a apreciat faptul că nu a purtat tocuri foarte înalte în ziua alegerilor prezidențiale.

„Elena Lasconi are un outfit de o banalitate răvășitoare de-a dreptul, în ciuda zâmbetului larg pe care îl prezintă. Apreciez, totuși, faptul că nu are tocuri foarte înalte, deși mărturisesc că nu înțeleg, totuși, necesitatea acelor cafele pe care le poartă atât ea, cât și stafful. În definitiv, la vot se stă destul de puțin. Sau nu? Am putea merge, firește, și mai departe și să spunem, de fapt, că doamna Lasconi face un endorsement indirect pentru lanțul de cafenele afișat pe ceștile de cafea. Dar asta ar fi de-a dreptul exagerat”, a mai spus Iulia Albu.