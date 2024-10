Iulia Albu îl trece pe Mike pe numele ei după nuntă?! ”Și pe el o să-l cheme...”

De mai bine de opt ani, Iulia Albu și Mike Iacob formează un cuplu. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste cu năbădăi, însă se completează perfect și sunt cât se poate de fericiți împreună. Toată lumea se întreabă de ceva timp dacă aceștia au de gând să facă nunta, iar acum Iulia Albu a răspuns întrebării de pe buzele tuturor. Vedeta vrea o nuntă restrâns și îl trece pe Mike pe numele ei.

Recent, Iulia Albu a vorbit despre povestea de iubire pe care o trăiește și a dezvăluit câteva detalii și despre o posibilă nuntă. Deși nu ține neapărat să ajungă, din nou, în fața altarului, criticul de modă nu exclude posibilitatea de a îmbrăca rochia de mireasă și deja și-a imaginat cum ar arăta ceremonia. Vedeta vrea o nuntă mică, cu tradiții și chiar intenționează să îl treacă pe Mike pe numele ei.

Așa cum spuneam, Iulia Albu și Mike formează un cuplu de mai bine de opt ani și toată lumea se întreabă de ce nu au ajuns în fața altarului până acum. Ei bine, designer-ul spune că a trecut de etapa în care își dorea neapărat o căsătorie, iar acum a înțeles că nu este nevoie de niciun act care să îi certifice iubirea.

„Sunt cu Mike de aproximativ 8 ani. Lucrurile funcționează și fără căsătorie. (…) Am avut și eu perioada asta în care îmi doream foarte mult să mă recăsătoresc. Era în epoca de văl peste ochi. Eu nu consider că am nevoie de un act ca să îmi spună ceea ce știu deja. Adică dacă eu vreau să îmi petrec toată viața alături de o persoană, asta nu înseamnă că am nevoie de o hârtie ca să demonstrez”, a declarat Iulia Albu, în cadrul emisiunii „Fresh by Unica”.