Marele vis al Iuliei Albu a fost împlinit! ‘Vinovat’ e chiar Aurel Pădureanu, gestul lui e minunat

Aurel Pădureanu a reușit să o facă pe Iulia Albu cât se poate de fericită. Acesta i-a îndeplinit creatoarei de modă una dintre marile sale dorințe, iar Iulia Albu a rămas fără cuvinte atunci când a văzut gestul lui. Cum a reușit Aurel Pădureanu să o aducă la extaz pe Iulia Albu. Totul are legătură cu regretata Cornelia Catanga.

În urmă cu ceva timp, Iulia Albu declara că una dintre marile sale dorințe este să adauge colecției sale superba rochie roșie, de petrecere, în care a cântat, ani la rând, regretata Cornelia Catanga. Ei bine, Aurel Pădureanu a fost receptiv și i-a promis designer-ului că îi va îndeplini dorința, însă nimeni nu se aștepta la asta.

„Mă bucur să aud că Iulia Albu, pe care eu o admir, și-ar dori o rochie din garderoba Corneliei Catanga, mai am câteva, cele mai multe, da, au fost însă vândute. Mai am una foarte frumoasă, din tinerețea Corneliei, de țigancă, pe aceea încă am păstrat-o. Dacă Iulia mă caută și îi place i-o dau, desigur”, spunea Aurel Pădureanu.