Armin Nicoară, anunț neașteptat la un an de la căsătorie! Ce se întâmplă între el și Claudia Puican: „Mă gândesc în primul rând la viața mea”

A trecut un an de când Armin Nicoară și Claudia Puican și-au unit destinele și în mod oficial. După această perioadă, artistul a făcut bilanțul și a tras concluziile. Saxofonistul a făcut un pas în spate și a privit retrospectiv asupra vieții sale de bărbat însurat. A calculat plusurile, s-a aplecat și asupra minusurilor, iar în final a tras concluzia și pare că nimic din ce credea, inițial, despre căsătorie nu s-a potrivit cu realitatea.

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit anul trecut. Cea care și-a dorit cu ardoare să facă pasul cel mare a fost artista, iar Armin Nicoară a urmat-o în cele din urmă. Saxofonistul a privit sceptic ideea mariajului și pentru a se pune la adăpost chiar a semnat un contract prenupțial. La un an de la marele eveniment, Armin Nicoară declară că toate preconcepțiile lui în ceea ce privește căsnicia s-au dărâmat.

Deși recunoaște că există și unele părți proaste, saxofonistul spune că viața lui s-a schimbat radical, în bine, de când a devenit un bărbat însurat. Claudia Puican i-a adus liniște în viață și a îmbunătățit-o considerabil. Acum, artistul este mult mai ordonat, mai așezat, a realizat numeroase lucruri și chiar și starea de sănătate i s-a îmbunătățit de când are soție.

„Viața mi s-a schimbat, de când cu însurătoare și recunosc asta la modul deschis. Sunt și avantaje și dezavantaje. Și toată lumea știe asta, doar că mai nou am aflat și eu asta! Pe de altă parte, dacă aș pune accentul pe dezavantaje, nu aș mai mânca, de diseară, masă caldă acasă! Și nu e cazul să dau cu bățul în baltă!

Ce mai încolo și încoace, Claudia e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în ultima vreme! Și spun asta gândindu-mă la câte lucruri bune am reușit să realizez sau să adun în ultimul an. Nu mă gândesc neapărat la cele materiale, fiindcă și ele contează.

Mă gândesc în primul rând la viața mea. Sunt mult mai așezat, mai ordonat în ceea ce gândesc și doresc. Ba chiar și situația mea medicală s-a îmbunătățit. Așa că trebuie să recunosc că partenera mea de viață a avut un rol aparte în toate acestea”, a declarat Armin Nicoară, potrivit playtech.ro.

„Nu se mai pune problema”

Așa cum spuneam, înainte să ajungă în fața altarului, Armin Nicoară a fost destul de sceptic în ceea ce privește căsătoria. Saxofonistul a acceptat să facă pasul cel mare doar în baza unui act prenupțial. A vrut să se pună la adăpost și deși a pus mare preț pe contract, acum nu îi mai vede utilitatea. Se pare că percepția i-a fost schimbată radical și chiar dacă s-ar despărți de Claudia Puican nu ar putea să o lase fără nimic.

„Toată lumea știe că noi avem semnat un act prenupțial. Dar ceea ce am învățat, deja, în acest prim an de căsătorie e faptul că în cazul unei despărțiri, Doamne ferește, fiindcă nu se pune problema, Claudia nu trebuie să-și facă griji.

Nu am sufletul să fac ceea ce am crezut, poate, că aș fi putut face în urmă cu an. Nu se mai pune problema. Prin absurd, dacă ar fi să ne despărțim, Claudia e prea aproape de mine ca să nu am grijă de cea care m-a cucerit și mi-a schimbat viața!”, a mai spus Armin Nicoară.

