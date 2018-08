DJ-ul olandez Armin van Buuren a revenit la UNTOLD, „una dintre cele mai tari petreceri ale anului“, stadionul Cluj Arena fiind arhiplin şi, fără îndoială, oamenii nu au regretat căci artistul a mixat până după răsăritul soarelui şi a fost maestrul unui show memorabil în adevăratul sens al cuvântului.

An de an, Armin van Buuren este unul dintre cei mai așteptați artiști care urcă pe scena UNTOLD. An de an, îi surprinde pe cei peste 60.000 de festivalieri cu energia, pasiunea, dar și plăcerea de a le mixa muzică de cea mai bună calitate.

Așa s-a întâmplat și azi-noapte în concertul maraton pe care acesta l-a început și pe care l-a încheiat abia după răsărit, ”tradiție” pe care și-a făcut-o la acest festival.

Pentru Armin van Buuren, timpul parcă s-a dilitat pe scena UNTOLD și a reușit să facă un stadion întreg de oameni să danseze și să fredoneze timp de peste 5 ore!

