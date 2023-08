Artistul din România care nu știe să-și gestioneze succesul. Roșește când îl opresc fetele pe stradă și a leșinat la videoclipul care l-a făcut celebru

Încă un puști de mare viitor face furori în industria muzicală din România. Anthony are doar 17 ani, însă, se poate spune că are deja lumea la picioare. Artistul are planuri mari și nu doar în ceea ce privește muzica.

Aflat la o vârstă destul de fragedă, se pare că succesul, venit pe neașteptate, l-a cam copleșit pe tânăr. Deși are doar 17 ani și cârcotașii ar putea spune că are toată viața înainte, Anthony a început, deja, să pună bazele unei cariere solide. Merge la cursuri de actorie, dorește să urmeze UNATC și s-a lansat pe piața muzicală, obținând prima sa reușită. Talentul este cel care îl recomandă, iar pasiunea și susținerea familiei îi conferă mijloacele pentru a ajunge acolo unde și-a propus.

Anthony nu se aștepta la un asemenea succes

Pentru început, puștiul s-a lansat pe piața muzicală în colaborare cu Boier Bibescu. În urmă cu o lună au filmat videoclipul piesei ”Am Greșit”, videoclip la care s-a muncit pe brânci, în condiții greu de lucrat, mai exact, la temperaturi de peste 40 de grade. O parte dintre scenele filmate au avut loc într-o seră, acolo unde tânărul artist și-a pierdut, pentru câteva clipe, cunoștința din cauza temperaturilor care ajunseseră la 60 de grade. Deși clipul a fost filmat în joacă, șocul cel mare a fost a doua zi de la lansarea pe YouTube: 174.000 de vizualizări și zeci de mesaje din partea internauților. Astfel, succesul nu a întârziat să apară.

După nici două săptămâni de la apariția pe celebra platformă, primul hit a lui Antony a strâns peste 370.000 de vizualizări, succes la care băiatul nici nu visa. Așa cum era de așteptat, faima avea să se propage și în viața reală, nu doar în mediul online. Potrivit informațiilor venite la [email protected], Anthony a fost protagonistul unei întâmplări neașteptate, chiar într-un mall din București. Tânărul a fost recunoscut și oprit de 3 domnișoare, moment în care s-a înroșit, copleșit de emoții, semn că mai are de lucrat în ceea ce privește gestionarea succesului.

