Ăsta este motivul pentru care Pepe și Raluca au divorțat: ”Au fost ani întregi!”

Raluca Pastramă și Pepe au divorțat, dar ecourile rupturii încă se aud. Raluca avea să ofere un amplu interviu în care a vorbit despre motivele despărțirii, dar și despre ce se întâmplă acum cu fosta familie a ei.

Spune, însă, că Pepe este un tătic de nota zece și are o relație la superlativ cu cele două fetițe ale lor. „Le iubește, le face toate plăcerile, este pentru ele acolo oricând, oricum, nici nu se pune în discuție altceva. Nici nu vreau să îl laud, eu spun doar care sunt faptele. Este un părinte bun. Eu consider că el este un om extrem de deștept, de matur și de inteligent care să nu permită vreunei persoane să aibă un comportament deranjant pentru fetițe, nici nu se pune în discuție", a spus Raluca.

Ăsta este motivul pentru care Pape și Raluca au divorțat: ”Au fost ani întregi!”

A vorbit și despre posibilitatea unei noi relații de iubire. Nu a negat că va veni, doar că acum ar fi prea devreme. "O relație nouă va veni în timp, probabil, doar nu o să rămân singură la 30 de ani o viață întreagă. Dar nu mă gândesc la asta acum", a declarat fosta soție a lui Pepe, la Antena Stars.

Tot ea este de părere că este mult mai bine că s-a produs despărțirea de Pepe. ”Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și stai să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic. (…) Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a încheiat Raluca Pastramă.

Sursa foto: Instagram