Asta schimbă tot! Gheorghe Dincă lucra pentru Mihai Zamfir, șeful unei rețele de trafic de persoane, care plasa fete în Italia

Răsturnare de situație în cazul criminalului din Caracal, Gheorghe Dincă. Au apărut noi informații potrivit cărora, bărbatul ar fi făcut parte din anturajul unui traficant de persoane. O româncă stabilită în Italia a făcut declarații despre membrii grupării care promiteau unor tinere din România locuri de muncă în peninsulă, le duceau acolo și le obligau să se prostitueze.

“- În general luau fete din astea fără soți, despărțite sau copile din astea mai…

– Din România spuneți, nu? Și le aduceau în Italia?

– În general veneau fetele pentru un loc de muncă, că așa le promiteau.

– Și Dincă, ăsta, făcea și el parte din anturaj, adică facea același lucru și el?

– Da, din anturajul lui Mihai (Zamfir, n.r.). Era și ăla pe acolo.

– Ăsta fiind Gheorghe Dincă? Erau prieteni? Lucrau împreună?

– Da, da, da.

– Prin ce an se întâmpla?

– 2011 a fost treaba. Fetele când le vedeau pe persoanele astea fugeau, adică se îndepărtau, că e mai bine să eviți decât… Le bătea acolo în mijlocul străzii“, povestește femeia pentru Digi24.ro.

După anul 2000 Gheorghe Dincă a plecat, împreună cu soția și trei băieți, în Italia. Cunoscuții bărbatului spun însă că în străinătate acesta a intrat într-o relație intimă cu o româncă plecată tot din sudul țării, iar relația s-a încheiat brusc când Gheorghe ar fi fost prins încercând să abuzeze de fiica femeii. Aceleași surse susțin că omul a revenit în Caracal, după ce a primit interdicție timp de 5 ani să mai calce în Italia.

Viorica, femeia care îi gătea lui Gheorghe Dincă: “Mi-a oferit bani ca să fac dragoste cu el”

Viorica intra des în casa lui Gheorghe Dincă, până într-o zi când bărbatul i-a oferit bani ca să facă dragoste cu el. Atunci a fugit și nu s-a mai întors în casa criminalului din Caracal. „Am lucrat pentru Gheorghe Dincă timp de trei luni, pentru că aveam nevoie de bani. M-a întrebat dacă sunt de acord să-i gătesc. I-am gătit dimineaţa şi seara. Era un om bun, era un om calm, era un om liniştit, râdea, zâmbea cu noi”, a povestit Viorica Stoian.

Femeia a povestit că în momentul în care Dincă i-a propus să întreţină relaţii sexuale cu el în schimbul banilor a renunţat să mai munceasă pentru el şi că bărbatul nu i-a purtat pică pentru asta, ci, din contră, când se întâlneau pe stradă o saluta. „Nu am mai vrut să merg la el pentru că s-a făcut al dracului…. Mi-a oferit nişte bani în schimbul a altceva… propuneri indecente. Atunci am plecat. N-a fost nicio problemă să plec. A venit după o săptămână la mine acasă şi mi-a spus să mă întorc să gătesc, pentru că avea oameni la lucru. Când am fost eu la el, ridica gardul, făcea curăţenie, nu era mizeria care este acum“, mai spune femeia.