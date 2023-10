Atac terorist în capitala Turciei. Un atacator sinucigaș s-a detonat lângă Parlament. Doi polițiști răniți

Este stare de alertă în Turcia! Un atac terorist a avut loc, duminică, în Ankara, lângă Parlament. Un atacator s-a detonat, iar în urma exploziei au fost răniți doi oameni ai legii. Ce a anunțat președintele țării, Recep Tayyip Erdogan?

Situație îngrijorătoare în capitala Turciei. A avut loc un atentat terorist, duminică, lângă Parlament. Un atacator sinucigaș s-a detonat, iar în urma exploziei doi oameni ai legii au fost răniți. Un alt terorist a fost neutralizat. Ministerul de Interne turc a transmis public că a fost vorba despre un „atentat terorist”.

„Doi terorişti au apărut la bordul unui vehicul utilitar în jurul orei 09:30 locală (06:30 GMT) la intrarea în incinta Direcţiei Generale de Securitate a Ministerului de Interne şi au comis un atentat cu bombă”, se arată în informarea făcută de Minister.

CITEȘTE ȘI: SITUAȚIA IREALĂ TRĂITĂ DE O FAMILIE DE ROMÂNI ÎN VACANȚA DIN BELEK, TURCIA. CE A PĂȚIT FIICA LOR DE 5 ANI: „DACĂ NU AVEAM ÎN CONT 1.200 DE EURO, NICI NU SE APROPIA DE EA!”

Presa turcă a scris despre faptul că s-au auzit mai multe împușcături în apropierea Parlamentului. Ali Yerlikaya, ministrul de Interne turc, a transmis că unul dintre teroriști s-a „detonat”, iar celălalt a fost „neutralizat”. „Doi dintre poliţiştii noştri au fost răniţi uşor”, a spus oficialul turc.

Jurnaliștii turci au relatat despre faptul că preşedintele Recep Tayyip Erdogan urma să vorbească în Parlament, în această sesiune de lucru. În zona atacului au intervenit de urgență mai multe ambulanțe și echipaje medicale. Numeroase mașini de Poliție s-au deplasat la fața locului.

„Actul prin care a fost neutralizat criminalul este ultimul efort al terorismului. Ticăloșii care au vizat securitatea cetățenilor nu și-au putut atinge ambițiile și nu o vor face niciodată”, a spus liderul turc, conform publicației Hurriyet.

CITEȘTE ȘI: TURISTĂ ROMÂNCĂ, OBLIGATĂ SĂ PLĂTEASCĂ „TAXĂ DE TERASĂ” PENTRU A LUA MASA AFARĂ, ÎNTR-UN RESTAURANT DIN TURCIA

BREAKING — An explosion and gun fire heard in Turkey’s capital Ankara around 9am in the morning, near the parliament and the ministries

Turkish Parliament opens today after summer recess

pic.twitter.com/5eoKKfL887

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023