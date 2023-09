Situația ireală trăită de o familie de români în vacanța din Belek, Turcia. Ce a pățit fiica lor de 5 ani: „Dacă nu aveam în cont 1.200 de euro, nici nu se apropia de ea!”

O familie de români a trăit o situație ireală în vacanța din Belek, Turcia. Pentru că fiica lor în vârstă de 5 ani s-a îmbolnăvit brusc, au dus-o pe micuță la spital. Acolo, însă, au realizat că au de cheltuit o suma considerabilă, pentru a primi îngrijiri medicale. Detaliile se află mai jos, în articol.

O familie de români a mers în concediu în Belek, Turcia. Vacanța care ar fi trebuit să fie de vis pentru doi soți și copiii lor s-a transformat, rapid, într-un coșmar. Turista a postat pe un grup de pe Facebook informații despre experiența trăită în vacanță. Deși nu au existat probleme la hotelul în care au fost cazați, fiica lor s-a îmbolnăvit brusc. Apoi, fiecare membru pe rând. De vină ar fi fost apa, și nu alimentele pe care le-au consumat. Având în vedere faptul că fetița lor de 5 ani s-a simțit foarte rău, părinții au condus-o imediat la spital. Acolo, însă, au realizat că au de cheltuit o sumă considerabilă, pentru a primi îngrijiri medicale.

„Și ce a făcut să fie cel mai nereușit concediu e că ne-am îmbolnăvit cu toții pe rând… eu nu mi-am văzut fata atât de deshidratată niciodată (5 ani), a vomitat o noapte întreagă… nu mai stătea pe picioare deloc, am ajuns la spital cu ea… dacă nu aveam în cont 1.200 de euro nici nu se apropia de ea!”, a scris, printre altele, turista.

Vezi și FĂRĂ NUMĂR! CUM ARATĂ, DE FAPT, MICUL DEJUN ÎNTR-UN HOTEL ALL-INCLUSIVE DIN BULGARIA

O familie de români s-a îmbolnăvit în vacanța din Belek, Turcia

Turista susține faptul că stările de rău ar fi apărut în urma contactului cu apa. De altfel, a explicat faptul că asigurarea pe care au avut-o va deconta costurile în România. Totodată, problema pe care au întâmpinat-o în concediul din Turcia ar fi una comună în resorturi.

„Atenție mare, asigurarea abia în România ne decontează costurile. A rămas peste noapte în spital, încă 500 euro! A trecut aproape o săptămână și încă nu s-a refăcut în totalitate. Probabil din apă am luat cu toții ceva, că mâncare am mâncat diferit. Concluzia, păcat că am avut o așa experiență fiind și prima dată în Turcia, dar cu siguranță nu mă voi întoarce în nici un alt resort. Am înțeles că e o problemă comună în resorturi. De aceea, din păcate, eu spun Nu, Turcia! Îmi plac resorturile, îmi place limba lor, dar o asemenea experiență, trei zile din șapte au fost pierdute plus o grămadă de bani, medici, taxiuri etc”, a povestit femeia pe Facebook, pe grupul Forum Turcia.

Vezi și CUM A FOST PĂCĂLITĂ O ROMÂNCĂ ÎNTR-UN HOTEL DE 5 STELE DIN TURCIA. CE A PRIMIT SĂ MĂNÂNCE LA ALL-INCLUSIVE, DE FAPT

Sursă foto: Pixabay