Atentat în Los Angeles! O mașină a intrat în mulțimea de oameni de pe trotuar. Câte victime a făcut

Noapte de groază în Los Angeles, după ce un vehicul a intrat în plin într-un grup de oameni aflați pe Santa Monica Boulevard, în zona East Hollywood. Incidentul a avut loc în jurul orei 02:00, în noaptea de sâmbătă spre duminică, și s-a soldat cu peste 30 de persoane rănite, dintre care șapte se află în stare extrem de gravă, potrivit informațiilor oferite de CNN și confirmate de autoritățile locale.

Tragedia s-a produs într-o zonă intens circulată, aproape de o sală de concerte, unde mai mulți oameni, în special femei, așteptau la coadă pentru a intra într-un club de noapte. În apropiere se afla o camionetă de tip food truck care vindea tacos, dar și o parcare, locuri care au fost, de asemenea, afectate în urma impactului.

Bilanțul victimelor este alarmant: șapte persoane au fost transportate în stare critică la spital, șase în stare gravă și 10 cu răni moderate. Alte șapte victime au refuzat transportul după ce au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Autoritățile au mobilizat rapid un număr impresionant de forțe: 124 de pompieri au intervenit pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor și transportul de urgență al răniților. Zona a fost imediat izolată de poliție.

Șoferul implicat în incident a fost scos din mașină de către trecători, însă ulterior a fost agresat în haosul creat. A fost rănit prin împușcare, iar starea lui de sănătate rămâne, deocamdată, necunoscută. Potrivit poliției, agresorul care a tras asupra șoferului a reușit să fugă de la fața locului și este în continuare căutat. Descrierea fizică a suspectului a fost publicată de autorități pe platforma X.

Înregistrările video ale tragediei arată scene dramatice, cu oameni răniți întinși pe trotuar, unii dintre ei transportați pe targă, în timp ce echipele de intervenție medicală acționau în regim de urgență.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a oferit, până acum, detalii clare privind motivația sau circumstanțele exacte ale incidentului. Autoritățile iau în calcul toate ipotezele, inclusiv cea a unui posibil atac deliberat.

A car plowed into a crowd near Santa Monica Blvd and Vermont in East Hollywood, injuring over 20 people. pic.twitter.com/y6bTIuaJJ7

