Atentie, imagini reale! Corespondentul TV Aurina Petrea a castigat un concurs de culturism! Cum arata corpul ei: “Cuvintele ar fi prea putine”

Aurina Petrea, unul dintre corespondenții de la România TV, mai are o pasiune, în afară de televiziune. Jurnalista face culturism și… deși, a trecut de ceva vreme de vârsta de 40 de ani, trupul său arată mai bine decât al multor tinere de 20! Mândru de performanțele ei sportive este soțul vedetei, antrenorul de fitness Emilian Știrbu, care a făcut publică o poză, care a fost realizată în urma unui concurs important.

Corespondentul TV Aurina Petrea a castigat un concurs de culturism

Cu câteva zile înainte de un nou concurs, care este organizat în Suceava, soțul Aurinei Petrea a postat pe pagina lui de Facebook o poză în care apare alături de jurnalistă, după o altă competiție, unde fiecare a câștigat câte o medalie. Imaginea care i-a lăsat cu gura căscată pe mulți, după ce au văzut trupul de zeiță al jurnalistei a fost însoțit de un mesaj emoționant.

“I AM DEDICATED (n.r.: Sunt dedicat)! Cam asa as «traduce» aceasta poza. Sa am un sportiv la categoria master și de o asa «talie» este pentru mine un mare privilegiu. Îți mulțumesc pentru toate sacrificiile făcute. Îți mulțumesc pentru ca ai înțeles ce îmi doresc și ce trebuie sa faci. Îți mulțumesc pentru ca în multitudinea de sarcini și situații zilnice, ți-ai făcut timp pentru performanta.

Cuvintele ar fi prea puține pentru a acoperi recunoștința mea. Felicitări Un exemplu pe care toți trebuie sa îl urmam” este mesajul pe care soțul jurnalistei de la România TV l-a scris în dreptul fotografiei de mai jos.

În primăvara acestui an, Aurina Petrea a devenit vicecampioană regională la body-fitness, potrivit obiectivvaslui.ro.

“Mi-a plăcut întotdeauna să-mi depășesc limitele. Fitness-ul a fost pentru mine o provocare. Decizia de a face performanță, de a urca pe scenă a fost cel mai dificil moment. Apoi, totul a urmat de la sine. Pot să glumesc și să spun că am reușit pentru că nu am făcut altceva decât să-mi ascult soțul și acasă, și în sala de antrenament! Am respectat cu strictețe un program de antrenament, nutriție și dietă impus de antrenor, adică de soțul meu, Emilian Știrbu. Curajul meu de a urca pe scenă și de a face performanță, deși am trecut de 40 de ani, le-a inspirat și pe alte tinere, care deja au venit la sală și și-au exprimat dorința de a munci și participa la concursuri. Toți cei care fac sport de performanță sunt deja câștigători și merită felicitați”, a declarat jurnalista pentru sursa citată mai sus, după ce a obținut râvnitul titlu.

Aurina Petrea s-a căsătorit civil cu antrenorul de fitness Emilian Știrbu în 2016

Aurina Petrea a devenit soția lui Emilian Știrbu, personal trainer/antrenor de fitness din București, în cea de-a treia zi de Crăciun a lui 2016, de Sfântul Ștefan, care e prăznuit în fiecare an 27 decembrie. Cununia civilă a avut loc în Vaslui, iar mirii și invitații au petrecut ulterior la un restaurant din oraș, într-o atmosferă relaxantă și, în același timp, discretă. Potrivit jurnaliștilor de la vremeanoua.ro, ei au avut două perechi de nași, iar alături le-au fost rudele, prietenii apropiați, dar și colegii. Jurnalista a mărturisit atunci: “A fost un moment special pentru amândoi. Oameni dragi sufletului nostru ne-au fost alãturi si au împãrtãsit cu noi bucuria acestei zile frumoase”.

“Contrar prejudecătilor vis-a-vis de Vaslui, am găsit aici un oraș foarte frumos, cu oameni harnici și primitori, un oras tânăr, în mișcare. Am descoperit în Vaslui orașul care trăiește și în care vreau să trăiesc. Mai mult decât atât, aici mi-am găsit dragostea și echilibrul. Am găsit-o pe «ea», Aurina Petrea, acum Aurina Petrea-Știrbu, om reprezentativ al orașului. Alegerea a fost simplă li sigură, pentru că dragostea învinge orice”, a declarat Emilian Știrbu pentru vremeanoua.ro.