Au ”ars-o” cu 50.000 de euro! Celia, care și-a relansat cariera după trei ani de absență, trăiește un coșmar

Celia și-a relansat cariera muzicală, după aproximativ trei ani în care a renunțat pentru a se dedica doar familiei. Are planuri mari, dar și o mare supărare. A pierdut un proces, iar acum este bună de plată! Nu mai puțin de 50.000 de euro este ”amenda” cauzată de neplata unui impozit pentru o clădire. Artista arată, însă, cu degetul, considerând că i s-a făcut o mare nedreptate. Și, alături de soțul ei, Ardeli, speră să rezolve, în cele din urmă. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Celia și soțul ei au fost loviți de Covid în urmă cu trei ani. Dacă artista a trecut mai ușor prin boală, nu același lucru s-a întâmplat cu mama ei, pe care era s-o piardă. A urmat pentru cântăreață și familia ei perioada de carantină, n-au mai avut voie să iasă din casă. Dar chiar atunci aveau de rezolvat niște treburi, pe care și le programaseră.

Celia nu s-a gândit o clipă prin ce calvar va trece! ”Era într-o lună, martie, acum trei ani, când am intrat în spital și am ieșit pe 4 aprilie. Trei săptămâni și vreo două zile am stat, foarte mult. Cert e că în perioada aia nu am avut dreptul de a ieși, am intrat în carantină, nu am mai avut voie să intrăm în contact cu cineva”, a fost introducerea pe care Celia a făcut-o.

Evaluatorul a refuzat-o!

Apoi, și-a vărsat indignarea. ”Ideea este că avem o hală de 3.600 de metri pătrați în Constanța și pe care o închiriem. În acea perioadă cu Covidul trebuia să se facă evaluarea. E un termen de 90 de zile, de la 1 ianuarie până la finalul lui martie. În Constanța nu am avut cum să ajungem, că am avut niște treburi, am fost și plecați, așa că am programat pentru martie. Apoi, s-a întâmplat cu Covidul, când era s-o pierd pe mami. În timpul acela, am zis că nu are cum ca cineva să-mi interzică să ies afară, ca după aceea să mă amendeze că de ce nu am ieșit. Am zis că sigur o să pot să fac această plată. Bine, nicio secundă nu m-am gândit că pierd, că vor fi probleme. Am zis, nu există, sunt în spital, o să trebuiască să se poată face acea evaluare la hală”, a continuat Celia.

”Am ieșit din spital, l-am sunat pe evaluator. I-am zis că venim să rezolvăm. Mi-a zis: aaa, nu, nu mai aveți cum să mai veniți, pentru că eu îmi pierd dreptul de a profesa dacă fac evaluarea acum, în perioada asta! Lor le este interzis, că dacă fac, cumva, o evaluare pe care o antedatează, își pierd dreptul de practică. Plus că cei de la Primărie cică închiseseră evaluarea și nu se mai putea. Mi-a zis că nu își pierde serviciul pentru cineva care nu a putut s-o facă la timp. Am mai sunat încă în vreo două părți, nu s-a putut.

Și am întrebat ce fac, pentru că fusesem cu Covid. Că eu o lună nu am putut intra în contact cu nimeni, cum să pot da dosarul, care era la mine? Cum să pot da cheile de la hală, pentru a se face evaluarea?”, a dezvăluit cântăreața.

I-au evaluat terenul Celiei la cinci milioane de euro!

Atunci a decis să apeleze la instanță. ”Am zis că dau Primăria în judecată. Eu la mână aveam dovada că nu am avut dreptul să intrăm în contact cu nimeni în toată luna martie. Noi ne făcuserăm planul să facem atunci evaluarea. E adevărat că ne-am lăsat și noi pe ultima lună, dar, totuși, era o lună la dispoziție, am fi putut să facem treaba asta. Dar a venit Covidul, de unde să știm ce urma să se întâmple”, a spus Celia.

”Impozitul este în jur de 4.500 de euro pe an. Mi-au făcut impozitul de 30.000 de euro pe an și am zis: eu nu-l plătesc, pentru că este mult prea nedrept! Nu ai cum! Mi-au făcut evaluarea ca și cum ar fi rezidențial și mi l-au scos la vreo cinci milioane de euro ca valoare! Am zis, hai, că eu în vând la Primărie, dacă atât costă clădirea asta, hala asta.

Bineînțeles, mi-au făcut evaluarea după, corect, cum trebuia să fie făcută și a ieșit cum trebuia, vreo 4.500 de euro impozit.

M-am încăpățânat și eu ca tuta, atunci, și am zis că nu plătesc nimic, că sigur o să câștig, pentru că nu poți în perioada Covid, am zis că, bă, poate că ar fi trebuit să știu legea și să-mi fac datoria, dar aici nu era vorba de datorie, ci că ni s-a refuzat dreptul de a ieși din casă. Că eu, să zicem, mă simțeam cât de cât bine, aș fi putut să ies, dacă aș fi știut că-i atât de gravă situația și că deși ni s-a interzis să intrăm în contact cu oricine, iar pe cealaltă parte ne iau zeci de mii de euro din cont că de ce nu am ieșit, am spus: nu se poate, sigur o să câștigăm! Și am zis că nu le dau niciun ban, că eu am ce face cu banii. Eu nu le dau 30.000 de euro anul ăsta, să rămână, că e blocat, datorită procesului și să-i plătească ei la final. Și eu să-mi plătesc, la final, ce am eu de plată, adică 4.500 de euro pe an”, a mai declarat Celia.

”Amenda” s-a ridicat la 50.000 de euro

Dar nu avea să aibă câștig de cauză. ”Și ce crezi? Altă hoție. În acești trei ani, nu am avut dreptul să plătesc următorii ani, decât dacă plăteam cei 30.000 de euro.

Nu mai spun că noi trebuia să facem evaluarea aia o dată la cinci ani. Dar soțul a devenit proprietar, de fapt, cu doi ani în urmă. Și era o lege care spunea că ai cinci ani la dispoziție să faci evaluarea.

Și, între timp, de la 30.000 de euro impozit, au urmat doi ani pe care n-am avut dreptul să-i plătesc decât dacă plăteam primul an și așa s-a ajuns la acum să am de dat un impozit de 50.000 de euro pentru doar trei ani, la o hală de depozitare. Trebuie să plătesc, deși în prima instanță am câștigat, apoi au făcut recurs și am pierdut fără drept de a mai face ceva! Trebuie să plătesc toată suma plus cheltuielile de judecată Primăriei Constanța”, a încheiat Celia.

