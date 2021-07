Celia încă resimte COVID-ul, deși au trecut trei luni de când ajungea în spital, alături de soț, mamă și copil. Îi cade exagerat părul și se simte obosită! Artista spune că face tratamente, analizele i-au ieșit bune, dar că, deocamdată, nu vede niciun rezultat. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Traumatizantă experiență pentru Celia, în urmă cu mai bine de trei luni. Atunci, afla că este infectată cu noul coronavirus și ajungea la spital. Unde avea să treacă prin momente dificile. Mai mult, soțul, băiețelul și mama ei sufereau de aceeași boală. Timpul s-a scurs repede. Ea și familia ei sunt acum pe picioare, lăsând în urmă marile problemele cauzare de virusul care a înspăimântat omenirea. Dar urme au rămas!

Celia se resimte după ce a trecut prin COVID: ”Îmi cade părul!”

Celia a explicat, pentru CANCAN.RO, în ce stadiu se află cu sănătatea și, din păcate, nu este total refăcută. Îi cade părul și resimte oboseala. ”Pierd foarte mult păr. Și acum îmi cade foarte mult. Nu știu exact care e cauza, sunt niște urmări de la Covid, cred.

Mă simt și poțin obosită de atunci, cred că toți care au trecut prin boală se resimt. Mama mea a rămas cu afecțiune la plămâni, eu sunt mai bine, pentru că am avut o formă mai ușoară a bolii. Dar trebuie să mergem să mai facem niște analize, eu cu soțul meu.

Problema cu părul cred că o să treacă, bănuiesc, în timp. Am făcut tratament, fac și acum. Analizele mi-au ieșit OK, deci nu am carențe mari în organism. Dar totuși îmi cade părul. Nu știu, atunci, de unde vine asta! Înainte nu-mi cădea, acum se duce exagerat. Când mă duc la salon, îmi spun fetele: măi, fată, du-te, fă ceva, că îți cade prea mult păr. Eu le zic, fac, uite, am fost, am făcut analizele, am făcut totul, dar…

Nu știu ce să mai fac, iau tratament, îmi pun din astea pentru păr în cap, tratament pentru scalp, dar cred că e o problemă interioară. Nu știu ce să zic, eu nu am carențe mari de vitamine.

Nu știu ce-o fi… Multe persoane care au trecut prin Covid îmi spun: uite cu cât păr am mai rămas! Am observat asta undeva la trei luni de când am făcut Covid. Eu sper să se oprească odată”, a povestit Celia, care nu și-a făcut vaccinul anti-Covid pentru că are, încă, anticorpi, după ce a trecut prin boală.

A început să compună și are parte de evenimente

Nu a uitat că este artistă, că asta-i place să facă, adoră să facă, după cum chiar Celia spune. Așa că a compus câteva piese, doar că nu le-a finalizat. Are explicația! ”Am mai compus ceva piese, dar, uite, nu am timp să mă implic să le termin. Contează foarte mult să fii în București.

Nu am multe cunoștințe în Timișoara, cu care să lucrez pe partea asta. Am găsit pe cineva, am tras câteva idei, dar pentru producția lor, pentru că eu cumpun… În mare parte mi-am compus piesele, versurile și linia melodică, doar că nu mă pricep să fac producție.

E greu de la distanță, să mă mișc cum mi-aș dori. Încerc, însă, să fac și asta, pentru că e parte din mine, e o mare bucurie pentru mine. Mă încarcă, mă și descarcă atunci când compun. E o parte din mine pe care o ador, dar nu-i ofer timpul necesar. De concerte? Abia de o lună am început. Abia acum mă sună lumea, că pentru mine nu a fost treabă până acum. A fost greu”, a încheiat Celia.

