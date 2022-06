Multe dintre celebritățile din România s-au confruntat, încă din copilărie, cu lipsa banilor și s-au sacrificat pentru a le oferi un trai mai bun urmașilor. Uneori, însă, eforturile lor nu au fost răsplătite așa cum s-ar fi cuvenit. Odraslele le-au făcut surprize neplăcute părinților celebri, la examenul de Bacalaureat. Majoritatea copiilor au moștenit talentul artistic întâlnit la unul sau chiar la ambii părinți, însă acest lucru nu a putut înlocui necesitatea studiului obligatoriu.

Dovada constă în notele de doi și trei obținute la examenul de bacalaureat. Romică Țociu este unul dintre nefericiții părinți care au fost puși în fața unei situații delicate. Băiatul său, Cătălin, a obținut rezultate de-a dreptul dezastruoase atât la română, cât și la istorie.

Nici fiul cântărețului Nicolae Guță nu este departe. Nicu nu a reușit să depășească nota 3 la niciuna dintre materii. Unii dintre tineri au găsit, ca metodă de ”spălare” a rușinii, depunerea contestațiilor. Notele finale nu au contribuit la mari schimbări, ci, din contră, au fost chiar mai scăzute decât se așteptau adolescenții.

Și Margherita de la Clejani a picat examenul de Bacalaureat! Artista a obținut 6,4 la română, 5,2 la istorie şi 6,35 la geografie. Fiica Clejanilor a picat BAC-ul cu numai două sutimi, obţinând media 5,98.

„Sunt foarte foarte supărată şi am făcut contestaţie la Bac şi vreau să menţionez că eu am învăţat foarte mult pentru acest Bac din 2012.

Am învăţat la română cât n-au învăţat alţii în 12 ani eu am învăţat în câteva luni şi, pe lângă cântările pe care le am, am învăţat acum. Am scris, asta mă doare cel mai tare, că am rezolvat toate subiectele”, spunea, atunci, Margherita de la Clejani.

În toamna anului 2012, solista a reuşit să promoveze examenul de bacalaureat.

Notele mici i-au scos din anonimat pe copiii celebrităților

Iată o mică listă de urmași ai unor celebrități care nu au reușit să treacă bacul din prima.