Au vrut să-i „fure” premiul lui Dan Ursa la Survivor România? Vica Blochina dă cărțile pe față: „A fost făcută o mare campanie pentru Carmen” – EXCLUSIV

Dan Ursa este marele câștigător Survivor România 2023. Războinicul a fost surpriza acestui sezon, pentru că nimeni nu se aștepta ca el să ajungă până-n marea finală, apoi să se întoarcă pe meleaguri românești cu trofeul și cecul de 100.000 de euro. Vica Blochina a oferit detalii neștiute pentru CANCAN.RO despre învingătorul competiției de la PRO TV!

Dan Ursa s-a întors în România cu buzunarele pline, după participarea la Survivor. Războinicul a fost surpriza acestui sezon, căci nu mulți sunt cei care se așteptau ca el să câștige. A ajuns până-n marea finală, apoi a ridicat trofeul, după ce votul publicului a făcut diferența. Bărbatul a reușit să ia premiul cel mare, de 100.000 de euro, în ciuda gurilor rele care spuneau că el nu-și merită locul în competiție. Nu a intervenit în niciun scandal, a fost imparțial și a mers pe drumul lui până la final. Telespectatorii au apreciat sinceritatea de care a dat dovadă, așa că l-au votat.

Ce spune Vica Blochina despre Dan Ursa

Vica Blochina a recunoscut că a fost una dintre susținătoarele fățișe ale lui Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023. Blonda a dezvăluit că a votat pentru Dan și l-a admirat pentru curajul și determinarea pe care le-a dovedit în timpul concursului. Fosta balerină ne-a mărturisit că războinicul era un om bun, cu un caracter aparte, care merita să ia premiul cel mare. Vedeta a crezut că învingătoare va fi Carmen Grebenișan, după ce a văzut cât de susținută a fost blondina pe rețelele de socializare.

Nu i-a venit să creadă atunci când Daniel Pavel a spus numele lui Dan Ursa și a făcut anunțul mult așteptat. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă este de părere că războinicul a fost iubit de public, iar norocul a fost de partea lui în acea seară. Reamintim că, vedeta a suferit o intervenție, de curând, care a mers foarte bine. Vica Blochina a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, că mulți foști concurenți Survivor i-au trimis mesaje, în care i-au urat toate cele bune, însă Dan Ursa a ales să-i transmită tot ce avea de spus printr-un vocal. Gestul lui a impresionat-o enorm.

„Exact fix pe 22, când toată lumea a plecat la Finală, eu m-am operat. Eu am ținut cu Dan Ursa, de când am plecat. Eu am avut o simpatie față de el și l-am susținut pe tot parcursul, l-am și votat când a fost nevoie. M-am bucurat foarte tare. De fapt, să știi, la asemenea show, oamenii când ajung deja în finală, meritau oricare dintre ei. El a fost mai norocos, mai iubit de public. Eu am crezut că o să câștige Carmen, pentru că a avut mare campanie pe social media. Băgam mâna-n foc că ea va câștiga. Eu am ținut cu Ursa, pentru mine omul ăsta a fost o surpriză. De când a venit era plinuț, eu am crezut că el n-o să reziste. Pentru mine, el a fost o mare surpriză. După mi-a plăcut și caracterul lui, eu m-am înțeles bine cu toată lumea oricum. După ce m-am operat, mulți concurenți mi-au trimis mesaje, iar Dan mi-a dat un mesaj vocal”, ne-a mărturisit Vica Blochina.