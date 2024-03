Aurel Pădureanu, din nou cu zâmbetul pe buze după decesul Corneliei Catanga! Este în al nouălea cer: „Va semăna mult cu ea”

De mai bine de trei ani, Aurel Pădureanu varsă lacrimi amare. De când partenera sa de viață, Cornelia Catanga, a decedat, acestuia i-a dispărut zâmbetul de pe buze. Însă, acum bărbatul are motive de bucurie și este în al nouălea cer. După trei ani de suferință, în sfârșit, o veste bună a venit pentru Aurel Pădureanu.

În urmă cu aproape trei ani, în data de 26 martie 2021, lumea lui Aurel Pădureanu s-a năruit. Atunci Cornelia Catanga se stingea din viață, iar partenerul artistei era răpus de durere. Însă, acum, Aurel Pădureau poate să zâmbească din nou, iar speranța și bucuria i-au animat sufletul. De când a aflat că o să devină bunic acesta este cât se poate de fericit.

(CITEȘTE ȘI: BUCURIE MARE ÎN FAMILIA REGRETATEI CORNELIA CATANGA! FIUL ARTISTEI, ALEXANDRU, VA DEVENI TĂTIC PENTRU PRIMA OARĂ)

Recent, fiul Corneliei Catanga și soția sa, Alina, au făcut marele anunț. Aceștia o să devină părinți, iar marea veste a uns sufletul sfâșiat de durere a lui Aurel Pădureanu. Atunci când a aflat că o să devină bunic, acesta a izbucnit în lacrimi de fericire și s-a arătat cât se poate de entuziasmat.

Nora lui Aurel Pădureanu este însărcinată în trei luni, iar viitorul bunic abia așteaptă să își strângă în brațe nepotul sau nepoțica. Acesta este în al nouălea cer și spune că și Cornelia Catanga a contribuit la această fericire, având acum grijă de unde se află ea de cei pe care i-a lăsat în urmă.

Deși nu știe dacă nora sa va aduce pe lume o fetiță sau un băiețel, Aurel Pădureanu este sigur că bebelușul o să îi semene regretatei artiste și poate chiar va moșteni talentul ei. După ce a aflat veștile cele mari, Aurel Pădureanu s-a declarat copleșit, însă viața lui a căpătat sens, iar fericirea și-a făcut, din nou, loc în sufletul lui.

„Sunt bucuros enorm de mult că am primit de la Dumnezeu darul lui, de la divinitate. Bucuria pe care a putut să ne-o facă… pentru că nora mea este gravidă în trei luni(…) A lucrat și cu Dumnezeu și rugămintea Corneliei și ne-a trimis bucuria asta, atât mie, cât și lui Alexandru, pentru că are pe cineva alături de el.

Indiferent dacă va fi fată sau băiat, va semăna mult cu Cornelia. Eu nici nu am știut și când am auzit, au început să îmi tremure mâinile și picioarele și am început să plâng ca un copilaș, pentru că e o bucurie enormă. După moartea Corneliei, după ce am suferit enorm de mult, pentru mine, a fost o bucurie mare și le doresc din tot sufletul să își crească copilul așa cum l-am crescut eu pe Alexandru”, a declarat Aurel Pădureanu.