Autorii crimei din Sibiu au îngropat cele 16 ceasuri furate. Noi detalii în cazul afaceristului Adrian Kreiner, omorât în propria locuință, în 6 noiembrie

Adrian Kreiner (50 de ani) a fost omorât în locuința sa din Sibiu, în urmă cu 16 zile, în 6 noiembrie 2023. Trei bărbați au pătruns în casa afaceristului, l-au bătut timp de 40 de minute și i-au furat mai multe bunuri. La mai bine de două săptămâni de la crimă, s-au aflat noi informații. Autorii crimei din Sibiu au îngropat cele 16 ceasuri pe care le-au furat, în apropierea unui bloc! Detaliile se află mai jos, în articol.

În data de 6 noiembrie 2023, afaceristul Adrian Kreiner a fost ucis în locuința sa din Sibiu. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost bătut de trei bărbați, timp de 40 de minute. I-au furat ceasuri de lux în valoare de 200.000 de euro (16 ceasuri). Martore la incidentul nefericit au fost fiica lui și partenera de viață. Vanessa, fiica afaceristului în vârstă de 20 de ani, a rupt tăcerea și a vorbit despre ce s-a întâmplat în noaptea nefastă. La mijloc ar fi vorba despre o răzbunare în stil mafiot, potrivit anchetatorilor. Vezi AICI ce a declarat fiica lui Adrian Kreiner.

În cursul zilei de miercuri, 22 noiembrie, la 16 zile de la moartea afaceristului, s-au aflat noi informații. După ce tâlharii au intrat în locuința din Sibiu a afaceristului și l-au bătut până la moarte, au plecat cu 16 ceasuri de lux. Accesoriile de lux au ajuns, însă, îngropate în apropierea lui Ilie. În anchetă s-a mai adăugat un nume, și anume cel al lui Ilie Sitariu, un bărbat din Dumbrăvița, Timiș, care ar fi fost complice în cazul uciderii afaceristului. Acum, bărbatul cere să iasă din închisoare, pentru a se întoarce acasă. Bărbatul mai are o condamnare de 4 ani, în America, pentru clonarea de carduri.

Ceasurile au fost îngropate, după ce tâlharii ar fi aflat cât costă o parte dintre acestea (între 40.000 și 120.000 de euro).

„Îmi amintesc că atunci când am evaluat ceasurile împreună cu ei, valoarea celui mai scump dintre ele era între 40.000 și 120.000 de euro. Eu am plecat, pentru că trebuia să petrec timp cu fiul meu. În drum spre copil, mi-am dat seama că ceasurile au fost furate. Așa că am căutat pe internet detalii despre furt și am folosit ca formulă de căutare „jaf Sibiu”. Atunci am văzut că victima se află în stare gravă, în spital în comă. În toate știrile exista informația că afaceristului i-au fost furate mai multe ceasuri de valoare”, arată noile informații din caz.