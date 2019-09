Avem detalii despre dosarul penal care a fost ”ținut la sertar”. Primele declarații ale lui Laurette: ”Faptele n-au fost probate!”

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații uluitoare din dosarul penal în care a fost implicată Laurette și care a fost ”ținut la sertar”, dar și primele declarații ale mulatrei.

În urmă cu un an, vedeta ar fi avut parte de un incident violent pe litoral. După ce sexoasa mulatră s-ar fi plâns oamenilor legii că a fost agresată, autoritățile au deschis un dosar penal și au demarat ancheta de rigoare. Potrivit unor surse D.A.S. categoria A, în urmă cu câteva zile, anchetatorii au decis să închidă acest caz pentru că faptele pe care Laurette le-a reclamat n-au putut fi probate.

„Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: Dosar nr. 18815/212/2019 ÎNCHEIERE 02.09.2019 În baza art. 318 alin. 15 C. proc. pen., admite cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi confirmă ordonanţa de renunţare la urmărire penală din data de 04.07.2019, emisă în dosarul nr. 4453/P/2018. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi. Judecător de cameră preliminară”, se arată în decizia magistraților de la Judecătoria Constanța.

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Laurette a explicat situația.

"În urmă cu un an, am avut parte de un eveniment neplăcut pe litoral și m-am adresat autorităților. S-a deschis un dosar penal care s-a închis în urmă cu câteva zile. Faptele n-au fost probate", a declarat Laurette, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

A divorțat de Ciprian Nistor

Laurette și Ciprian Nistor au avut o relație la distanță, din cauza faptului că omul de afaceri era închis. Dornică să-și trăiască viața, mulatra mai ieșea în cluburi, unde apărea în compania unor diverși bărbați. Fapt care a stârnit gelozia omului de afaceri, aflat după gratii și în imposibilitatea de a fi, tot timpul, alături de soția sa. Astfel că au ajuns la separare! (VEZI ȘI: VESTE BOMBĂ PENTRU LAURETTE! FOSTUL EI SOȚ S-A RECĂSĂTORIT ÎN PUȘCĂRIE)

„Azi s-a pronunțat divorțul și imediat cum am ieșit, am simțit să scriu pe Facebook. A fost o căsătorie controversată, dar pe noi ne-au legat dragostea și respectul. Eu m-am căsătorit cu tot sufletul, speram ca soțul meu să vină acasă și să ne bucurăm de familia noastră împreună. Cred că am făcut tot ce mi-a stat în putință să transform căsnicia mea într-o adevărată familie, dar nu s-a putut. Au fost eforturi de ambele părți. Nici lui nu i-a fost ușor în închisoare, îl mai apuca gelozia. S-a terminat pentru că așa a fost să fie. Nu regret pasul făcut, Dumnezeu a avut un plan cu mine.

Soțul meu a fost îngerul meu păzitor atunci când am avut cea mai mare nevoie, când nimeni nu se gândea la mine. O să-i mulțumesc mult că a fost alături de mine, așa cum am fost și eu de el. Mi-aș fi dorit o nuntă frumoasă, familia lângă mine, o petrecere frumoasă. Îmi vine să plâng un pic, a fost ceva intens.

Am avut un an și opt luni cu bune și cu rele. Eu sunt sinceră și pun suflet în relațiile mele. Sunt singură, dar nu duc lipsă de admiratori. A explodat Facebook-ul de dimineață. Sper ca Dumnzeu să îmi scoată în cale bărbatul cu care să merg înainte în viață. Sunt liniștită, am grijă de fetița mea care a început clasa pregătitoare”, a declarat Laurette imediat după ce s-a oficializat divorțul de Ciprian Nistor.

