CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a obținut, în cazul disparițiilor de la Caracal, declarații halucinante făcute de unchiul Luizei, Vasile Alexandru. Acesta îl acuză pe procurorul Liviu Vasilescu, cel care s-a ocupat de dosarul Luizei, că duminica trecută a sunat-o pe mama acesteia și i-a spus că știa cu o zi înainte că fata ei e moartă. Ba chiar s-ar fi oferit s-o ajute și cu demersurile pentru înmormântare. Unchiul Luizei, stabilit în Austria, mai susține că procurorul Vasilescu a fost deranjat de mobilizarea făcută pe rețelele de socializare de comunitatea de români din Austria, în speranța c-o vor găsi pe Luiza. (VEZI ȘI: Drama neștiută din familia lui Gheorghe Dincă: “De la băiat i s-a tras moartea…”)

“Nu știu ce vor aceste autorități“

“Știți ce i-a zis Vasilescu? Doamna Melencu, condoleanțe. Prin telefon, atenție. Tu, ca procuror, comunici părinților, fără un psiholog, fără alb pe negru, de când și-a deschis dl Vasilescu IML privat? De când și-a deschis Vasilescu eliberări de certificat de deces, să poată să spună chestia asta? Doamna Melencu, eu știu de ieri ceva, ceva. Dar n-am vrut să vă spun, m-am dus liniștit, am dormit liniștit, m-am trezit dimineață, mi-am băut cafeaua și hai să-i spun ăsteia proaste ca să nu se mai…

El știe de ieri că osemintele ce s-au găsit sunt ale Luizei și că Luiza e moartă și că mâine va veni și dacă vreți s-o înmormântați, vă dăm actele necesare.

Noi am încercat s-o liniștim pe mama Luizei, stai domne că nu s-a găsit cadavrul Alexandrei, așteaptă puțin, nu s-a găsit nicio pată de sânge. Acest om, sub presiune, ar fi putut să afirme de obosit, de stresat, da, bă, le-am omorât, l-am omorât și pe Ceaușescu. S-au întâmplat cazuri ca, după 20 ani, să se adeverească criminalul adevărat. Deci, nu știu ce vor aceste autorități“, a declarat Vasile Alexandru, unchiul Luizei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

Procurorul Vasilescu “folosea un limbaj de Craiova”

Bărbatul a mai spus că procurorul Vasilescu părea preocupat mai mult de atacurile care i se aduceau pe site-urile de socializare, o comunitate de români din Austria punând presiune pe autoritățile române, s-o caute pe Luiza. (CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI, PRIMA REACȚIE DESPRE GHEORGHE DINCĂ: “ÎL ARE PE DIAVOLUL ÎN EL! EU NU L-AȘ OMORÎ! L-AȘ CASTRA ȘI..”)

“Ei s-au mișcat la presiunea ce am pus-o noi pe rețelele sociale. Atunci m-a sunat dl. Vasilescu să-mi spună că domne, știți că… am discutat situația referitoare la un domn Sile care începuse să distribuie și să facă live-uri seară de seară în cazul Melencu.

El îmi spune, domne, cine e nebunul ăla, vă rog eu frumos spuneți-i să se oprească. Astea au fost discuțiile noastre cu Vasilescu, domne sunteți acolo în Graz, potoliți-l pe acest imbecil, ăsta e nebun? Deci, folosea un limbaj de Craiova dl. Vasilescu“, a mai dezvăluit unchiul Luizei.

Gheorghe Dincă ar fi vrut să-și arunce soția la câini

Totodată, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a reușit să stea de vorbă cu persoane care îl cunosc foarte bine pe bărbatul care a șocat toată țara. Acestea ne-au povestit că suspectul a fost pe punctul de a-și ucide și soția chiar cu o săptămână înainte de dispariția Alexandrei.

”Pe soția lui voia s-o arunce la câini! Femeia a fost la el cu o săptămână înainte de dispariția Alexandrei, atunci când el a amenințat-o că dă drumul la câini, ca s-o mănânce. Câinii ăia erau foarte agresivi. Este un manic sexual, de asta sunt convins”, ne-au declarat apropiați ai bărbatului.

(NU RATA: CE AU GĂSIT POLIŢIŞTII PE NOPTIERA DE LÂNGĂ PATUL UNDE ERA LEGATĂ ALEXANDRA. GHEORGHE DINCĂ A PUS ACOLO…)

Soția lui Gheorghe Dincă, în schimb, s-a ferit să facă declarații și nici cei care au audiat-o nu au vrut să facă publică varianta ei cu privire la acuzațiile care i se aduc soțului ei. După ce a fost acuzată că ar fi propus unui om de afaceri – atunci când se afla în Italia – să-i facă rost de ”fete” pentru ”distracție”, Daniela Dincă, fiica ”Monstrului din Caracal”, a răspuns acuzațiilor și a negat vehement că ar fi fost implicată, vreodată, în trafic de persoane sau prostituție. (DETALII AICI)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)