Averea de 20 de milioane € a fostului patron din Liga 1 s-a spulberat! A rivalizat cu Gigi Becali, iar acum e acuzat de găinării: „Își păcălește prietenii cu sume de bani și se folosește de copil”

Alin Simota a fost considerat cel mai bogat om din Valea Jiului, cu o avere de peste 20 de milioane de euro. Afacerile sale profitabile în domeniul energiei și al mineritului l-au urcat pe culmile succesului, dar asta s-a întâmplat până în 2010. De atunci, fostul patron al echipei Jiul Petroşani nu mai scapă de probleme. Averea s-a spulberat, iar acum încearcă prin tot felul de mijloace să facă rost de bani. Prietenii îl acuză de înşelătorii, iar CANCAN.RO a intrat în posesia informaţiilor pe care urmează să vi le prezentăm în rândurile care urmează!

Alin Simota are un istoric greu, presărat cu mulţi ani pe care i-a petrecut în spatele gratiilor. În martie 2021 a fost arestat și închis la penitenciarul Prahova, după ce a primit o condamnare de patru ani și șase luni de închisoare, într-un dosar deschis pentru trafic de influență. Ulterior, afaceristul a fost eliberat condiționat la jumătatea anului 2021. Simota s-a mai aflat în spatele gratiilor în perioada 2013 – 2015 şi 2017 – 2018.

CITEŞTE ŞI: Gigi Becali, țepuit de 5 milioane de euro?! Cum l-a ușurat mafia asiatică de bani direct din cont, Argăseală s-a dus imediat la Poliție

Omul de afaceri s-a implicat în fotbal din 1998, când a devenit finanțator al Jiul Petroșani, și în politică, oficial din 2008, când a candidat la alegerile pentru Primăria din Petroșani, însă a pierdut în turul doi. În campania de la vremea respectivă a mai participat un alt nume cu rezonanţă din lumea fotbalului, Gigi Becali. Au rivalizat pe alte fronturi, patronul de la FCSB avea bineînţeles alte aspiraţii, dar s-a clasat in spatele Oanei Mizil, având doar 14,95%. Nici în ceea ce priveşte partea sportivă nu l-a putut ajunge pe latifundiarul din Pipera, iar de banii din conturi nici nu se mai pune problema.

Alin Simota, ţeapă de milioane

Acum însă, conturile sunt pe minus. Din acest motiv, Simota a apelat la tot felul de tertipuri pentru a putea supravieţui. Unul dintre oamenii păgubiţi ne-a pus la dispoziţie mai multe conversaţii în care fostul baron de la Valea Jiului cere sume de bani pentru fiica lui care trebuia să fie operată.

Situaţia a fost într-adevăr critică, însă nicidecum în perioada pe care el o menţionase. Micuţa a suferit un accident în urmă cu doi ani, însă nu tatăl său ar fi fost cel care s-a ocupat de cheltuielile recuperării. Prietenul lui Simota care i-a dat împrumut banii de care chipurile avea nevoie la începutul anului 2024, din disperare că nu îi mai recuperează, a luat legătura cu fosta lui soţie. Atunci femeia i-a explicat întreaga situaţie.

„Alin Simota mi-a cerut niște bani împrumut pentru fetița lui pentru operaţia la care a fost supusă în ianuarie. Când am auzit ca este pentru copil i-am trimis prin imediat. Ulterior am aflat că el îşi păcălește toți prietenii cu sume de bani și se folosește de copil. Am luat legătura cu fosta lui soție. Mama fetiței lui și mi s-a spus că fetița în urmă cu doi ani a avut aceea problemă și ca el nu a ajutat-o cu nimic, ba mai mult accidentul l-a provocat fiul actualei iubite a lui Alin”, ne-a declarat bărbatul în exclusivitate.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.